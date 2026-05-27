Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dani PérezVaga de docentsAlèxia PutellasPatum 2026Jonathan AndicColònia AntiusIgualada Rigart
instagramlinkedin

Súria enllesteix les obres de la biblioteca, i farà visites guiades per ensenyar-la

Les instal·lacions es podran veure el divendres 19 de juny, de 6 a 7 de la tarda, i l'endemà, dissabte, d'11 del matí a 7 de la tarda

Imatge exterior de la biblioteca

Imatge exterior de la biblioteca / Arxiu | Ajuntament de Súria

Regio7

Súria

L'Ajuntament de Súria ha organitzat visites guiades a l’edifici de la futura Biblioteca-Centre Cultural, un cop acabades les obres de construcció de l'equipament. L’objectiu, apunten fonts municipals, és donar a conèixer l’interior de l’equipament en aquesta etapa prèvia a la instal·lació de la seva dotació material i posterior inauguració.

Les places disponibles per a aquestes visites guiades seran limitades i caldrà inscriure's prèviament fins al dimecres 17 de juny a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de la Casa de la Vila, ja sigui presencialment o trucant al telèfon 93.868.28.00 en horari d’atenció al públic.

Els horaris de les visites guiades seran el divendres 19 de juny de 6 a 7 de la tarda, i el dissabte 20 de juny, d'11 del matí a 7 de la tarda, amb una durada aproximada de cada visita d’uns 30 minuts.

La posada en marxa de la futura Biblioteca-Centre Cultural farà realitat un projecte que ha estat llargament esperat. El nou equipament vol esdevenir un gran centre de dinamització cultural i social, adaptat a les necessitats de la Súria del segle XXI, apunten les mateixes fonts.

Al marge de la seva importància com a motor cultural, la Biblioteca-Centre Cultural també és una de les inversions públiques més importants en la història de la vila, amb un pressupost aproximat de 3,7 milions d’euros i aportacions de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Súria.

Notícies relacionades

La construcció de la nova Biblioteca-Centre Cultural es va iniciar l’abril de 2024, a partir d’un projecte original de l’arquitecte Javier de las Heras. Paral·lelament, també s’adequarà l’entorn del nou equipament, amb una nova plaça i nova zona d’estacionament de vehicles que superarà el nombre de places de l’antic pàrquing del Califòrnia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
  2. Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
  3. Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
  4. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  5. L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
  6. Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
  7. Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
  8. El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així

Súria enllesteix les obres de la biblioteca, i farà visites guiades per ensenyar-la

Súria enllesteix les obres de la biblioteca, i farà visites guiades per ensenyar-la

Qui és Ana Fuentes, la gerent del PSOE que ha estat imputada en el “cas Leire Díez”

Qui és Ana Fuentes, la gerent del PSOE que ha estat imputada en el “cas Leire Díez”

Mediaset compra “El Rosco” de “Pasapalabra” i prepara un nou concurs després del moviment estratègic d’Alessandro Salem

Mediaset compra “El Rosco” de “Pasapalabra” i prepara un nou concurs després del moviment estratègic d’Alessandro Salem

Pastora: "Sóc molt fan del primer disc: quins ovaris que vaig tenir amb les lletres!"

Pastora: "Sóc molt fan del primer disc: quins ovaris que vaig tenir amb les lletres!"

Salut femenina i esport amateur: Per què ens costa tant fer-nos una revisió mèdica?

Salut femenina i esport amateur: Per què ens costa tant fer-nos una revisió mèdica?

Pere Tardà, responsable del projecte Vinyes antigues de l’Alta Segarra: “Hi ha 13 varietats no identificades, és important que continuem”

Pere Tardà, responsable del projecte Vinyes antigues de l’Alta Segarra: “Hi ha 13 varietats no identificades, és important que continuem”

Mascotes en el punt de mira: la nova llista que pot canviar què es pot tenir a casa

Mascotes en el punt de mira: la nova llista que pot canviar què es pot tenir a casa

El Congrés Mundial d'Arquitectes de Barcelona 2026 resumit en sis exemples

El Congrés Mundial d'Arquitectes de Barcelona 2026 resumit en sis exemples
Tracking Pixel Contents