Súria enllesteix les obres de la biblioteca, i farà visites guiades per ensenyar-la
Les instal·lacions es podran veure el divendres 19 de juny, de 6 a 7 de la tarda, i l'endemà, dissabte, d'11 del matí a 7 de la tarda
L'Ajuntament de Súria ha organitzat visites guiades a l’edifici de la futura Biblioteca-Centre Cultural, un cop acabades les obres de construcció de l'equipament. L’objectiu, apunten fonts municipals, és donar a conèixer l’interior de l’equipament en aquesta etapa prèvia a la instal·lació de la seva dotació material i posterior inauguració.
Les places disponibles per a aquestes visites guiades seran limitades i caldrà inscriure's prèviament fins al dimecres 17 de juny a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de la Casa de la Vila, ja sigui presencialment o trucant al telèfon 93.868.28.00 en horari d’atenció al públic.
Els horaris de les visites guiades seran el divendres 19 de juny de 6 a 7 de la tarda, i el dissabte 20 de juny, d'11 del matí a 7 de la tarda, amb una durada aproximada de cada visita d’uns 30 minuts.
La posada en marxa de la futura Biblioteca-Centre Cultural farà realitat un projecte que ha estat llargament esperat. El nou equipament vol esdevenir un gran centre de dinamització cultural i social, adaptat a les necessitats de la Súria del segle XXI, apunten les mateixes fonts.
Al marge de la seva importància com a motor cultural, la Biblioteca-Centre Cultural també és una de les inversions públiques més importants en la història de la vila, amb un pressupost aproximat de 3,7 milions d’euros i aportacions de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Súria.
La construcció de la nova Biblioteca-Centre Cultural es va iniciar l’abril de 2024, a partir d’un projecte original de l’arquitecte Javier de las Heras. Paral·lelament, també s’adequarà l’entorn del nou equipament, amb una nova plaça i nova zona d’estacionament de vehicles que superarà el nombre de places de l’antic pàrquing del Califòrnia.
