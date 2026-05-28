En 5 anys s’han requisat a Lledoners 9 kg de droga i 600 armes blanques

A les presons de Sant Esteve Sesrovires, Brians 1 i Brians 2, les xifres són més altes: 36 quilos de droga i més de 700 armes blanques

La droga i els telèfons mòbils poden entrar també en pilotes llençades per sobre les tanques / Ana Lucas

Eduard Font Badia

Manresa

Els funcionaris del centre penitenciari de Lledoners han decomissat 9,34 quilos de droga en els darrers cinc anys. En aquest mateix període, han trobat més de 600 armes blanques fetes a la presó o entrades de l’exterior. En el cas d'aquestes armes, a la presó de Sant Joan de Vilatorrada hi ha un mig i mig d’armes punxants o tallants.

Són dades que parteixen d’un informe de l’associació penitenciària Marea Blava a partir de dades oficials de la Conselleria de Justícia. Segons aquest informe, entre 2020 i 2025 als centres penitenciaris catalans s’han intervingut almenys 100,93 quilos de droga, 4.952 armes blanques i 5.016 telèfons mòbils, un tema que també es pateix a les presons de les comarques centrals.

Pel que fa a Brians 1 i Brians 2, les dues presons de Sant Esteve Sesrovires, en el període 2020 – 2025 s’han requisat gairebé 36 quilos de droga i més de 700 armes blanques, la majoria tallants i a Brians 2.

A les presons, les armes punxants solen ser objectes manipulats o de fabricació artesanal, utilitzats amb finalitats violentes d’atac o defensa. Les armes tallants solen ser fulles d’afaitar manipulades, i poden ser usades per autolesions, o amb finalitats violentes cap a tercers. Aquest tipus d’armes es coneixen com a “diablos”. També s’inclouen les entrades de l’exterior. Segons les dades, s’observa, durant els sis darrers anys, una relativa estabilitat en la requisa d’objectes punxants, però respecte de les armes tallants hi ha un increment que, de mitja, suposa un 22% més de les intervencions.

Les armes punxants solen ser fabricades o tornavisos agafats dels tallers i manipulats / Ana Lucas

Pel que fa a les drogues, s’observa un creixement al llarg dels darrers anys de la quantitat en quilos de substàncies decomissades a tots els centres. S’ha multiplicat per 6 la quantitat de droga intervinguda des de l’any 2020 al 2024. La substància amb major número d’aprensions, tant en nombre d’intervencions efectuades com en la preeminència en les quantitats intervingudes, és el cànnabis i derivats. Altres substàncies estupefaents intervingudes són la cocaïna, heroïna, èxtasis (MDMA), cocaïna rosa (tusi), o la metamfetamina.

L'associació Marea Blava considera aquestes dades "preocupants" perquè afecten la seguretat dels centres, al tràfic intern i les conductes autolesives dels presos.

