La Fira del Vapor de Sant Vicenç arrenca aquest divendres amb una cerimònia inaugural que recorda els esports d'època
La festa, que s'allarga fins diumenge, commemorarà el centenari de la construcció del camp de futbol del poble
La Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet arriba aquest cap de setmana a la seva majoria d’edat amb els esports de principis del segle XX com a grans protagonistes. La temàtica d’enguany coincideix amb el centenari de la construcció del camp de futbol municipal i ret homenatge als orígens de l’esport modern a Catalunya i a Sant Vicenç, estretament vinculats a la industrialització de finals del segle XIX i a la seva popularització entre les classes treballadores a inicis del segle XX. La fira, que recrea la vida quotidiana del municipi en plena època del vapor s’allarga de dos a tres dies i arrenca aquest divendres amb un acte inaugural.
La festa començarà a les 7 de la tarda amb l’obertura de l’espai de vermuts, Vermusic, al Parc de les Escoles Velles i una xerrada sobre l’esport a Catalunya fa cent anys, a càrrec de Xavier Pujadas, professor de teoria i història de l’esport de la Universitat Ramon Llull. La primera jornada també inclourà, a 2/4 de 10 del vespre, l’acte inaugural «La flama de l’esport», una cerimònia inspirada en els Jocs Olímpics que inclourà l’encesa del peveter i la presentació de les activitats esportives del cap de setmana. Els actes es clouran amb un concert de tribut a Hombres G.
Dissabte, la programació inclourà recreacions esportives d’època com boxa, escacs, ciclisme, gimnàstica sueca o atletisme, amb activitats populars i ambientades en els inicis de l’esport modern a Catalunya. L’organització anima els visitants a vestir-se d’època i participar en unes proves obertes a tothom que volen recuperar l’ambient de les primeres pràctiques esportives al municipi i on destaquen una cursa i una pedalada popular.
El Vermusic es consolida com a espai de música en directe i gastronomia
Un any més, la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet disposa de l’Espai Vermusic en el qual, a més de diferents propostes gastronòmiques tindrà una gran activitat musical durant tot el cap de setmana. Estarà obert des de divendres a la tarda fins diumenge, al Parc de les Escoles Velles.
L’Espai Vermusic ja s’ha convertit en una cita ineludible la Fira del Vapor. Obrirà divendres a les 7 de la tarda i a 2/4 d’11 de la nit acollirà la primera actuació en directe amb un concert de tribut a Hombres G. La zona musical i gastronòmica obrirà de nou dissabte a les 5 de la tarda i a les 6 hi haurà un concert amb els combos de l’Escola Municipal de Música Francesc Vila de Sant Vicenç de Castellet.
Tot seguit, des del mateix espai sortirà la cercavila històrica, a càrrec de Vendaval, que, de forma itinerant, anirà fins al carrer Gran. Ja al vespre, a 2/4 de 10, hi haurà concert amb Groove Nation i a 2/4 de 12 hi actuarà DJ Catthomas 80’s-90’s. Diumenge l’espai gastronòmic i musical obrirà de nou a les 5 de la tarda i una hora més tard acollirà un concert i ballada de swing amb Rumblin Jazz Band.
El diumenge estarà marcat pels actes commemoratius dels cent anys del camp de futbol municipal, inaugurat el 2 d’octubre del 1926. La programació inclourà representacions històriques com «Gols, calç i sotanes», al matí, i «Entre cultures i esports: un viatge en moviment», a la tarda, que culminarà amb la cloenda de la fira, al camp de futbol municipal Les Roques. Allà hi haurà la recreació d’un partit de futbol d’època amb jugadors del Club Futbol Sant Vicenç 2018 i el Club Atlètic Vallhonesta vestits amb indumentària històrica.
Més enllà de l’esport, la Festa del Vapor oferirà durant tot el cap de setmana cercaviles, teatre infantil, sardanes, artesania, jocs tradicionals, música i exhibicions de cultura popular. També hi haurà exposicions dedicades a l’esport, la indústria i el món ferroviari, a més de la ruta gastronòmica «La Tapa del Vapor», amb la participació de deu establiments del municipi.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Les llars de La Parada d’Ampans a Manresa obriran el juny i donaran feina a 50 professionals