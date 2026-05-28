Jofre Escamilla liderarà el nou projecte d’ERC al Pont de Vilomara i Rocafort
El nou candidat, de 22 anys, ja és actualment regidor i estudia el doble grau de Dret i Ciències Polítiques i Gestió Pública
Jofre Escamilla i Molina serà el cap de llista d’ERC al Pont de Vilomara i Rocafort de cara a les pròximes eleccions municipals del maig de 2027. El partit ha apostat per un perfil jove, "arrelat al municipi" i amb una trajectòria, assegura, vinculada tant al teixit associatiu com a la política local, amb l’objectiu de construir “un projecte de futur, proper i compromès amb les necessitats reals del poble”.
Amb 22 anys, Escamilla estudia el doble grau de Dret i Ciències Polítiques i Gestió Pública a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és regidor a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort. Vinculat des de ben jove a la vida cultural i associativa del municipi, el partit en destaca “la seva capacitat de treball, la proximitat amb la gent i el compromís amb la llengua, la cultura i el país”.
Escamilla assegura que encapçalarà “un projecte municipal modern, ambiciós i alhora profundament arrelat al poble”, centrat especialment en la millora de la seguretat, el manteniment dels espais públics, la participació ciutadana i la dinamització social i econòmica del municipi.
“Vull un poble més viu, més net i més segur, però sobretot un poble que torni a escoltar la seva gent”, afirma el candidat. “Hi ha moltes persones que senten que durant massa temps les seves preocupacions no han estat prou ateses, i crec que ha arribat el moment de construir una nova etapa basada en la proximitat, la transparència i les ganes de fer feina”.
Es declara amant de la cultura popular, de l’esport i molt vinculat al teixit associatiu local. Segons fonts del partit, el candidat “representa una nova generació preparada, amb idees clares i amb voluntat de treballar des del rigor però també des de la il·lusió”.
En aquest sentit, el mateix alcaldable assegura que afronta aquest repte “amb molta responsabilitat, però també amb moltes ganes”. “El Pont de Vilomara i Rocafort té potencial per ser un municipi referent a la comarca, i això només serà possible si recuperem l’orgull de poble, cuidem els barris i posem les persones al centre de les decisions”.
Amb aquesta candidatura, ERC remarca que vol reforçar el seu projecte municipal al Pont de Vilomara i Rocafort i "consolidar una proposta centrada en la proximitat, la cohesió social i la defensa d’un model de poble viu, actiu i amb oportunitats per a tothom".
