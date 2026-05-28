Professionals dels àmbits social i sanitari es reuneixen a Navarcles per l'atenció integrada a la Catalunya Central
La jornada ha permès treballar propostes de millora i compartir experiències de valor per reforçar la coordinació
Prop de 200 professionals dels àmbits social i sanitari de la Catalunya Central s’han reunit aquest dijous a Navarcles en el marc de la Jornada d’atenció integrada i cronicitat, amb l’objectiu de treballar conjuntament propostes de millora per a l’atenció a la ciutadania del territori. La jornada, organitzada per la Regió Sanitària Catalunya Central, ha esdevingut un espai de trobada entre professionals de diferents àmbits —salut, serveis socials, salut mental i atenció domiciliària— per reforçar la coordinació i continuar avançant en un model d’atenció més integrat, eficient i centrat en la persona.
La directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza, ha destacat que «jornades com aquesta permeten compartir coneixement, identificar allò que funciona i avançar cap a un model d’atenció integrada més coherent, més proper i més centrat en les necessitats de les persones». Plaza ha remarcat també que la transformació del sistema requereix «alinear estratègia, organització i pràctica assistencial per fer possible una atenció realment integrada al territori».
Per la seva banda, el gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, que ha posat en relleu «la feina sostinguda que s’està fent arreu del territori per avançar en un model d’atenció més integrat i més útil per a les persones» i ha reconegut «la implicació, el compromís i la capacitat de col·laboració dels professionals socials i sanitaris».
La coordinadora dels serveis territorials de Drets Socials i Inclusió a la Catalunya Central, Aida Montoya, ha remarcat «la importància de continuar avançant en una atenció integrada que situï les persones al centre i que permeti donar respostes més coordinades, properes i eficaces a situacions sovint complexes». A la jornada també hi ha participat l’alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez.
A la jornada s’ha estrenat un vídeo que recull set experiències reals de persones ateses des d’una mirada integrada entre serveis socials i sanitaris.
Quatre eixos
En el marc de les dinàmiques de treball col·laboratiu, els participants han treballat al voltant de diferents eixos clau de l’atenció integrada amb l’objectiu de compartir experiències, identificar reptes i definir propostes de millora aplicables al territori. D’aquest treball compartit a la jornada n’ha emergit una diagnosi clara sobre els factors que avui faciliten la integració a la Catalunya Central, com ara la implicació dels professionals, les relacions entre equips, el lideratge, la informació compartida, els recursos disponibles i el treball en xarxa.
Aquest treball ha posat de manifest la importància de: reforçar la coordinació entre serveis socials i sanitaris; millorar la continuïtat assistencial; avançar en la gestió compartida dels casos complexos i facilitar una resposta més àgil i adaptada a les necessitats de les persones
La jornada també ha servit per mostrar experiències consolidades al territori, com els models d’atenció domiciliària integrada, el projecte SISS Manresa o el dispositiu SAISSED, així com el desplegament del Programa de Gestió d’Atenció a la Cronicitat a Osona.
Territori pioner
La jornada s’emmarca en el desplegament de l’atenció integrada social i sanitària a la Catalunya Central, un model que en els darrers anys ha assolit un alt grau de desenvolupament i maduresa, amb estructures de governança i projectes consolidats al territori.
Aquest recorregut s’ha traduït en experiències consolidades que reforcen el posicionament de la Catalunya Central com un dels territoris capdavanters en el desplegament de l’atenció integrada social i sanitària al país. Durant el 2025, el SISS Manresa ha atès 85 persones i el dispositiu SAISSED n’ha atès 113 més en situacions urgents, mentre que a Osona el Programa de Gestió d’Atenció a la Cronicitat acumula 300 persones ateses des de l’inici i 184 casos actius.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Les llars de La Parada d’Ampans a Manresa obriran el juny i donaran feina a 50 professionals