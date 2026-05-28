El programa “Cuidem-nos” suma 150 atencions a persones en situació de dependència a Cardona en cinc anys
El projecte ha generat una desena de contractes i ha format una cinquantena de persones vinculats al sector de l'atenció domiciliària
Regió7
El projecte "Cuidem-nos" que es configura com una eina clau per reforçar l’atenció a les persones dependents i donar suport a les cures, ha realitzat prop de 150 atencions en els seus cinc anys d'implementació a Cardona. La iniciativa es va implantar al municipi l'any 2021 en el marc del programa Treball als Barris del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), i en aquest temps, també s'han generat una desena de contractes vinculats a aquest àmbit, contribuint tant a millorar la qualitat de vida de les persones ateses com a generar ocupació al territori. A més, ha format una cinquantena de persones en atenció domiciliària, amb l’objectiu de dignificar el sector i reforçar les competències professionals de les persones cuidadores.
Aquests cinc anys d'implementació han servit per consolidar a Cardona un programa que combina l’atenció social de proximitat amb la formació i la creació d’oportunitats laborals en el sector de les cures. Un dels principals valors del programa és la seva mirada integral, que treballa tenint en compte la realitat i les necessitats dels diferents col·lectius implicats en l’atenció domiciliària per millorar la qualitat assistencial. El projecte acompanya les persones ateses tenint en compte el seu benestar físic i emocional, i alhora ofereix suport a les famílies i a les persones cuidadores a través de l’acompanyament i orientació sobre els recursos disponibles. Paral·lelament, també es dona resposta a la necessitat creixent de professionals en l’àmbit de les cures, promovent la professionalització del sector i facilitant noves oportunitats laborals a persones en situació de recerca de feina.
Es treballa per atendre a més persones
Un dels elements clau del programa ha estat la creació de la figura de la cuidadora, que reforça el Servei d’Atenció Domiciliària i permet arribar a més persones del municipi. Així, no només s’ofereix suport dins la llar, sinó que també es treballa des de l’acompanyament, l’escolta i la generació de vincles de confiança.
L’any 2025 es van atendre una trentena de persones amb un equip format per una tècnica de gent gran i tres auxiliars d’atenció domiciliària i aquest 2026 l’objectiu és superar aquest llindar i poder atendre a més usuaris. Per fer-ho possible, s’ha incorporat una auxiliar addicional que permetrà reforçar el servei i oferir una resposta més àmplia i de qualitat. “Volem continuar creixent per donar cobertura a més persones i millorar l’atenció que oferim”, explica Maria Camps, regidora de Gent Gran i Benestar Social de l’Ajuntament de Cardona.
Formació per millorar la qualitat assistencial
A més, el programa treballa per dignificar el sector de les cures i millorar les competències professionals en coordinació amb el Servei Connectem de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. En aquest sentit, impulsa iniciatives com l’Escola de Cures, coorganitzada amb el CAP Cardona, que aquest any ha ofert un programa de vuit sessions formatives durant el mes de maig.
Amb aquesta iniciativa, es dona resposta a una necessitat no coberta, especialment en l’àmbit privat, on moltes persones cuidadores de gent gran no disposen de formació específica, i permet oferir una alternativa formativa que contribueix a millorar la qualitat assistencial també en aquest àmbit.
En aquest sentit, la regidora Maria Camps, destaca que “després de cinc edicions, el programa ‘Cuidem-nos’ s’ha consolidat com una eina essencial per reforçar la xarxa de cures al municipi, millorar l’atenció a les persones i generar ocupació en un sector estratègic”.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Les llars de La Parada d’Ampans a Manresa obriran el juny i donaran feina a 50 professionals