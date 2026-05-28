Sallent tria dues propostes del pressupost participatiu que sumen 30.000 euros per executar els pròxims mesos
Els projectes més votats han estat la millora de la sala de cultura del carrer Santa Cristina, i la construcció d'una casa de l'arbre a Cabrianes
Sallent ha escollit millorar i adequar la sala de cultura del carrer Santa Cristina, i construir una casa de l'arbre a Cabrianes, com a propostes guanyadores d'entre les diverses opcions finalistes que hi havia sobre la taula en l'edició d'enguany dels pressupostos participatius. És el resultat ja validat per l'Ajuntament, que ara iniciarà els tràmits per implantar aquests projectes durant el 2026, amb la possibilitat de finalitzar-los durant el 2027.
Les votacions han comptat amb la participació de 308 persones, que suposen un 5,2 % del cens de persones majors de 16 anys empadronades a Sallent, i que molt majoritàriament han optat per la millora de la sala de cultura, amb 214 vots. A força distància, amb 66 vots, s'ha situat la segona proposta guanyadora, i aquí ha quedat aturat el nombre de projectes per executar perquè entre els dos ja s'ajusten a l'import màxim establert prèviament, de 30.000 euros. Millorar la sala de cultura en costarà 22.140, i construir la casa de l'arbre, 7.500. Això vol dir que han quedat fora altres propostes finalistes com la realització d'un gran mural a l'accés del barri de la Rampinya (13.765 euros), que ha obtingut 46 vots; il·luminar la Casa Torres Amat (5.000 euros i 44 vots); la millora de l'enllumenat de la zona del Poble Nou, (13.580 euros i 40 vots), o la instal·lació d'un punt wifi i la incorporació d'una taula de billar a l'interior de La Kaseta (11.500 euros i 15 vots).
Per a la tramitació i l'execució de les propostes guanyadores es crearà una Comissió d'Impuls que en farà un seguiment, integrada per l'equip de govern, l'equip tècnic de l'Ajuntament, el responsable de comunicació de l'Ajuntament, i les persones promotores dels projectes guanyadors.
