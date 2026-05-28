Sant Joan posa a punt els accessos i l’interior del Mas Llobet per fer-hi un centre cultural
L’Ajuntament treballa en la segona fase de les obres d’adequació del futur equipament mentre acaba de concretar els usos que tindrà
Sant Joan de Vilatorrada està immers en les obres de condicionament del Mas Llobet, que han de convertir aquesta antiga masia en un centre cultural pensat bàsicament per a les entitats del poble. L’Ajuntament ja ha iniciat les obres corresponents a la segona fase de restauració i adequació de l’immoble, de dues plantes, que ara bàsicament se centren en l’arranjament interior i l’accessibilitat perquè l’edifici, fins ara en desús, pugui ser funcional, per bé que el consistori ha d’acabar de definir quina utilitat se li donarà més enllà d’esdevenir un espai per a les entitats.
Després dels treballs previs de consolidació de l’estructura de l’edifici que ja es van fer en una primera fase, ara s’actua en diversos fronts per deixar l’immoble a punt per fer-lo servir. D’una banda, s’està fent una reparació de la coberta, i pel que fa als accessos, se’n contempla un de nou a la primera planta per la part posterior de l’edifici mitjançant una rampa que doni entrada arran de carrer, sense barreres arquitectòniques per facilitar la mobilitat a persones amb dificultats. Així mateix, es construirà una nova escala exterior que comuniqui les dues plantes, se substituiran les portes d’accés a l’edifici per fusteries d’alta estanquitat i eficiència energètica, i es repassaran tancaments i finestres.
Més enllà dels accessos, bona part dels treballs es concentren pròpiament a l’interior, on es refà la instal·lació elèctrica i es porten a terme actuacions de restauració, així com la construcció d’uns lavabos connectats a una nova xarxa d’evacuació d’aigües cap al clavegueram. Una altra part de les actuacions són a l’exterior, on es fa una restauració de tota la paret, que era de pedra.
Tot plegat, té un cost de 450.000 euros, i més endavant caldran més inversions per a les successives fases que queden per fer i que s’aniran executant a mesura que vagin arribant noves subvencions, apunta l’alcalde, Jordi Solernou. Tanmateix, els treballs actuals «han de deixar tot l’interior enllestit i l’edifici a punt per entrar-hi», si bé quedaran pendents altres possibles adequacions en funció dels usos que s’acabin donant a la masia, sosté l’alcalde. Ara bé, a banda del mobiliari i d’alguns retocs que calgui fer, la major part dels futurs treballs seran a l’exterior. S’ha fet una neteja de franges, però s’haurà d’obrir un nou pas per la part de darrere de l’immoble, i s’haurà d’adequar una àrea amb terrassetes en forma de graderia a tot l’entorn per salvar el desnivell del terreny, juntament amb una àrea enjardinada.
Pendents de què s’hi farà
En paral·lel a les obres, l’Ajuntament està treballant per acabar de definir els usos d’aquest futur centre cultural, «sense la necessitat d’haver d’esperar a la propera fase d’obres», que encara no té data, diu l’alcalde. Defensa la conveniència de «començar a tenir clar què fer-hi» de cara a la futura convocatòria del Consell de la Vila, un òrgan consultiu i de representació ciutadana que, segons el seu reglament, s’ha de reunir dos cops l’any. De moment, no hi ha res decidit, però tot apunta que el nou equipament cedirà bona part de l’espai a les entitats. També hi haurà una sala gran que podria servir per a actes i reunions, i s’apunta la possibilitat que un sector de l’edifici es pugui destinar a l’àrea de Cultura de l’Ajuntament «per donar vida a l’equipament més enllà de servir només com a magatzem o local per a les entitats», apunta Solernou, si bé deixa clar que per ara no se li atribueix cap ús concret.
