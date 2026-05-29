Docents del Bages es pengen a les parets de la Gavarresa per defensar l’educació pública
Sobre les parets rogenques, a Artés, hi han posat una gran pancarta groga amb el lema «Educació pública en lluita»
La protesta dels docents, que aquest matí està tenint un focus especialment actiu a Montserrat en paral·lel amb les negociacions amb el departament, ha tingut també al Bages una acció molt cridanera. Aquest matí, membres de l’assemblea de centres del Bages han dut a terme una acció reivindicativa a les parets de la Gavarresa, a Artés, penjant-se amb material d’escalada per visibilitzar la situació crítica que viu l’educació pública i reclamar mesures urgents al departament d’Educació. L’acció s’ha dut a terme sobre les parets rogenques d’aquest indret, que és molt visible des d’una via tan transitada com l’Eix Transversal (C-25), on hi han col·locat una gran pancarta groga amb el lema «Educació pública en lluita»
Amb aquesta acció simbòlica, el professorat ha volgut denunciar que «la lluita educativa no es limita a una qüestió salarial, sinó que afecta directament les condicions d’aprenentatge i de treball als centres públics». El col·lectiu reclama una reducció de ràtios, més recursos materials i humans, i una educació realment democràtica i accessible per a tothom.
«Ens volen cansades i resignats, però no ens aturarem. El que està en joc és el futur de l’educació pública i les condicions de vida de tota la classe treballadora», expressen des de l’assemblea. L’acció també ha servit per denunciar la «manca de resposta efectiva per part del departament davant les demandes reiterades de la comunitat educativa».
Les participants remarquen que «les retallades, la precarització i la sobrecàrrega als centres afecten directament la qualitat educativa i agreugen les desigualtats socials». Des de l’assemblea de centres del Bages asseguren que continuaran organitzant mobilitzacions i accions al territori fins que les institucions assumeixin compromisos reals amb una educació pública de qualitat, digna i amb recursos suficients.
