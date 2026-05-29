El govern de Navàs haurà d’encarar l’últim any de mandat amb gairebé mig equip canviat
En el marge de deu dies l’executiu de la CUP, que governa en minoria, ha vist com li plegaven dos regidors, un dels quals ja havia fet un relleu a meitat de legislatura
L’executiu de la CUP de Navàs haurà d’afrontar l’última recta del mandat (ara just falta un any per a les pròximes eleccions municipals) amb gairebé la meitat de l’equip renovat. Diem gairebé perquè en els darrers deu dies han plegat dos dels seus cinc regidors, i perquè al llarg del que portem de mandat ja s’havia portat a terme un altre relleu. Una situació que no li posa fàcil a l’executiu per encarar aquest darrer any, ja que tindrà dos debutants en un executiu en franca minoria (5 de 13 regidors). En tots els casos, la renúncia s’ha argumentat per motius personals i/o laborals.
L’última s’ha fet pública just aquesta setmana, en un ple extraordinari, en el qual ha anunciat que deixa l’acta Sara Nicolàs Ibàñez, que era de les que formaven part de l’equip de govern que lidera l’alcalde Jaume Casals ‘Tai’ des del dia que es va constituir el nou Ajuntament, el 17 de juny del 2023. Nicolàs ha estat era tercera tinent d'alcaldia i tenia delegades les àrees de Residència d'Avis i Àvies, Drets socials, Feminismes i Comunicació i Festes.
Però és que tot just fa deu dies (en el ple ordinari del 18 de maig) també va formalitzar la renúncia a l’acta de regidor Miquel Altarriba Roca, que fins a aquell moment era quart tinent d'alcaldia i estava al capdavant de les àrees de Cultura, Organització i Noves Tecnologies, Habitatge i Ocupació. Es dona el fet, però, que Altarriba no havia estat regidor des de principi de mandat, sinó que ja havia entrat al ple municipal de l’Ajuntament navassenc per una altra renúncia, la de David Riba Terés, que va renunciar a l’acta el gener del 2024, quan encara no feia un any de la constitució del consistori.
Aquesta situació obligarà que per suplir les baixes s’hagi de recórrer a, com a mínim, els números 7 i 8 de la candidatura amb la qual la CUP va concórrer a les eleccions de fa tres anys. En aquest cas, els correspondria agafar el relleu per ordre de llista, si no assumir l’acta, a Laura Casafont Cendra (número 7) i Helga Iglesias Porta (8). La llista de titulars, com a número 13, la tancava simbòlicament l’exalcalde Genís Rovira. A banda de Jaume Casals (que, a més de l’alcaldia, porta les regidories d'Urbanisme, Promoció econòmica, Consum, Via pública, Serveis econòmics i Turisme), continuen com a regidors des de l’inici de mandat els qui anaven de números 2 i 3 de la llista: Joana Tarrés Sanz i Ivan Crespo Lorente.
La CUP ja va anunciar públicament a principi de juny del 2023, poc després de les eleccions i abans de formació del nou Ajuntament, la seva voluntat de governar en minoria a Navàs. El pas per les urnes va fer dels cupaires primera força amb un regidor més que ERC (4), formació amb la qual havien compartit govern i havien alternat alcaldia durant el mandat anterior, després que a les eleccions del 2019 els separessin només 3 vots (1.170 la CUP i 1.167 Esquerra). ERC, per tant, és el partit majoritari a l’oposició, que completen el PSC (2 regidors) i Junts (també 2).
