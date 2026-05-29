La nova biblioteca i centre cultural de Súria portarà el nom de Califòrnia
La nova nomenclatura ha estat aprovada pel ple, que també ha decidit anomenar la plaça que hi haurà davant l'equipament com a Rec de les Dones
Regio7/Jordi Escudé
La futura biblioteca i centre cultural que s'està construint a Súria amb previsió que entri en funcionament a final d'any, portarà el nom de Califòrnia, en memòria justament de la nomenclatura emblemàtica i arrelada que tenia l'antic cinema que hi havia hagut al lloc on ara s'ha alçat l'edifici. Així ho ha aprovat el ple municipal en la darrera sessió, celebrada aquest dijous al vespre, amb un dictamen que també proposa que el nom de la plaça creada al davant de l’edifici recordi el Rec de les Dones com un altre lloc destacat de la memòria popular de la vila. La proposta ha tirat endavant amb els vots a favor de l'equip de govern en majoria del PSC, mentre que el GIIS s'abstenia, i ERC i JxS hi votaven en contra.
Segons el dictamen aprovat, el manteniment del nom Califòrnia i la recuperació del nom Rec de les Dones volen establir «un vincle indissoluble entre el passat de la vila i els nous equipaments», com a espais que formen part de la memòria oral i col·lectiva de la vila, reforçant l’arrelament i la identitat local.
El Cinema Califòrnia va ser un referent de la vida social, lúdica i cultural de Súria durant la segona meitat del segle XX. En el dictamen s’indica que el manteniment del nom Califòrnia remarca la «continuïtat de l’ús cultural» en relació amb aquesta etapa anterior, ja que «on abans es difonia cultura a través del cinema, ara es farà a través de la lectura, l’estudi i les arts escèniques».
En el cas del nom Rec de les Dones per a la nova plaça, la proposta es basa en la voluntat de recuperar un element que «forma part de la memòria oral i col·lectiva» i que va ser un «centre neuràlgic de socialització femenina», augmentant així la presència de referències relacionades amb dones en el nomenclàtor local.
L'aprovació de les noves denominacions arriba just després que l'ajuntament hagi anunciat aquesta setmana l'organització de quatre visites guiades a l'edifici de la nova biblioteca i centre cultural, que ja està pràcticament enllestit, i que s'han programat per als dies 19 i 20 de juny. Llavors, els treballs ja estaran del tot enllestits, i només quedarà moblar l'equipament per dins i fer-hi el trasllat documental i audiovisual. Mentrestant, també es treballarà en l'adequació de la plaça exterior.
