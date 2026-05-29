La protesta del professorat es trasllada aquest divendres a Montserrat
Els docents passen la nit tancants al Departament d'Educació a l'espera d'una nova trobada amb la consellera Niubó
Centenars de docents del Baix Llobregat i el Penedès es mobilitzen aquest divendres a Montserrat en una nova jornada de vaga del sector educatiu. Els participants s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera o amb cotxe fins al monestir, on hi ha prevista una concentració a les dotze del migdia. Els convocants asseguren que la darrera proposta del Departament és "insuficient" i denuncien que el conflicte va més enllà de les reivindicacions salarials. És el cas d'Anna Pradas, professora d'institut a Sant Boi. "Traiem la creativitat a passejar perquè el Departament està enrocat", lamenta. La docent acusa el Govern de donar dades "que no són reals" sobre les millores salarials anunciades. "Estan mentint a la nostra cara", ha afirmat.
Helena Navarro és una de les docents que ha pujat a peu fins a Montserrat. És professora a Vilafranca del Penedès i explica que s'uneix a la protesta perquè "seguirem demanant fins al final". En aquest sentit, considera que la darrera oferta del Departament no respon a les demandes del sector.
Durant el matí, diversos grups de professors s'han anat coordinant per fer l'ascens. "La idea és estar tots a dalt a les dotze del migdia", explica Mari Carmen Lázaro. A aquesta hora hi ha prevista una gran concentració a la plaça del monestir.
Els manifestants insisteixen que el malestar als centres educatius és generalitzat. "Estem a punt de col·lapsar com a educació pública a tots els nivells, des de l'escola bressol fins a batxillerat", ha afirmat una de les docents, Anna Pradas. La docent també denuncia manca de recursos i excés de càrrega als centres. "Tenim 30 alumnes per aula, amb 10 o 12 plans individualitzats i una sola professora intentant atendre totes les necessitats", assegura. En aquest sentit, acusa el Govern de donar dades "que no són reals" sobre les millores salarials.
Per la seva banda, el delegat sindical de professors de Secundària del Baix Llobregat, Joan Nonell, ha assegurat que el Departament "no s'està movent" en les negociacions. "L'augment de sou que ens han ofert està basat en el que ja havia concedit l'Estat. No hi ha cap moviment nou", defensa.
Nonell considera insuficients les noves dotacions anunciades pel Govern, especialment en Secundària i en l'àmbit de l'escola inclusiva. El representant sindical reclama que les mobilitzacions serveixin perquè el col·lectiu docent sigui escoltat. "Volem que se'ns senti i que se'ns escolti", conclou.
La jornada de vaga d'aquest divendres està convocada a les comarques del Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt i el Baix Penedès i el Garraf, que han centralitzat la protesta a Montserrat.
