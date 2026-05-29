Rescaten un excursionista perdut a Montserrat
Els Bombers de la Generalitat l'han localitzat i acompanyat en el descens
Manresa
Un excursionista s'ha perdut a Monistrol de Montserrat en desorientar-se pel parc natural de la montanya, aquest matí de divendres. Ha estat ell mateix qui ha fet l'avís a emergències a les 9.46 hores, informant que s'ha equivocat de camí i ha arribat a un punt on no podia avançar ni tornar enrrere. Per ajudar-lo, els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat dues dotacions que l'han estat cercant, i no han pogut arribar a ell fins prop de les 12 hores. Una vegada l'han localitzat, l'han acompanyat en el descens.
Segons el cos d'emergències, no ha resultat ferit.
