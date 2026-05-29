Sallent presenta al Pla de Barris un projecte de 12,5 milions per revitalitzar el nucli antic: "El municipi té una realitat molt particular"
La proposta de l’Ajuntament preveu rehabilitar habitatges buits, pacificar carrers i renovar espais verds amb l’objectiu de reforçar la cohesió social
L’Ajuntament de Sallent s’ha presentat al Pla de Barris de la Generalitat amb una proposta de transformació profunda del nucli antic que preveu una inversió de 12,5 milions d’euros. Tal com assenyala el consistori, l’accés a aquesta subvenció facilitaria i acceleraria el finançament necessari per impulsar la regeneració integral que el municipi vol afrontar a partir d’aquest 2026 i també a llarg termini. “Ara mateix, estem orientant totes les polítiques municipals cap a la transformació del nucli antic”, afirma Oriol Ribalta, alcalde de Sallent, que considera el Pla de Barris “una eina imprescindible”.
Sota el lema Sallent, un pas endavant!, el projecte agrupa un conjunt d’actuacions destinades a transformar el “cor del municipi”. “El nucli antic concentra pràcticament el 75% dels habitatges buits de Sallent”, explica Ribalta, que també recorda que “és el municipi més gran del Bages que ha perdut població”. Amb aquesta iniciativa, el consistori vol revertir aquesta tendència i revitalitzar el centre històric de la vila.
La proposta presentada a la Generalitat s’emmarca en la voluntat “d’esponjar el nucli antic i crear espais més oberts i amables, amb més places d’aparcament, zones verdes i, si calgués, nous carrers”, detalla l’alcalde. Paral·lelament, el govern municipal vol impulsar subvencions destinades als propietaris privats perquè posin al mercat els habitatges buits, així com un paquet de bonificacions per facilitar la rehabilitació i la intervenció en aquests edificis.
Una altra de les actuacions destacades és la millora del Parc Pere Sallés, considerat “la gran zona verda” de Sallent. “Hi ha espècies que s’han de replantar; volem un espai amb molta més riquesa botànica, reparar les fonts ornamentals, molt deteriorades pel pas dels anys; i incorporar sistemes d’aprofitament i recirculació d’aigua”, explica Ribalta. En definitiva, es tracta de “posar al dia un espai que fa pràcticament cent anys que dona vida al municipi”.
Pel que fa als carrers del centre, el batlle considera convenient transformar-los en plataformes úniques, especialment perquè les llambordes actuals presenten signes evidents de deteriorament. “L’objectiu és crear carrers més amables i pràctics, amb la voluntat de mantenir viu i revitalitzar el comerç local”, assegura. Per fer-ho possible, veu necessari “concentrar l’activitat comercial al centre, pacificar els carrers i garantir que la ciutadania hi pugui accedir fàcilment amb vehicle mitjançant la creació de nous espais d’aparcament”.
L’obtenció de la subvenció del Pla de Barris acceleraria notablement el procés. Tot i això, l’Ajuntament de Sallent ja està impulsant la transformació del nucli antic amb actuacions com les que s’estan executant al carrer Pont, on la via s’està adaptant a un model de calçada única. Segons explica Ribalta, l’objectiu de totes aquestes actuacions és “cohesionar socialment el municipi i facilitar que les persones més vulnerables, que majoritàriament viuen en aquesta zona”, amb la voluntat d’avançar cap a una major justícia social.
Dels 12,5 milions d’euros previstos, tres els aportaria el consistori i la resta la Generalitat. “Lluitarem amb dents i ungles perquè ens atorguin l’ajut, però, en qualsevol cas, la nostra política es mantindrà igual. Simplement, ho hauríem de fer més a poc a poc”, apunta l’alcalde. En aquest sentit, Ribalta destaca que “Sallent té una realitat molt particular”, ja que és “un eix comercial pel que fa a les infraestructures” i es troba “en una posició estratègica”. Precisament per això, afegeix, “estem rebent gent de l’àrea metropolitana i és necessari continuar garantint que sigui un lloc on es viu bé”.
