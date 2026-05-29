Abusos sexuals
La víctima que va destapar el cas Montserrat demana al Papa que no visiti l’abadia per ser «la zona zero de la pederàstia clerical»
Miguel Hurtado ha escrit una carta al Pontífex on l’informa de la «saga d’abusos sexuals que assola al Monasterio», li demana que cancel·li la visita al santuari i que es reuneixi amb els afectats
Les víctimes de la pederàstia acusen el Govern de paralitzar la llei d’imprescriptibilitat per la visita del Papa
Patricia Martín
Miguel Hurtado, la víctima que va destapar el cas Montserrat, va escriure el 29 d’abril una carta al papa Lleó XIV per sol·licitar-li que cancel·li la visita a l’abadia en viatge a Espanya, prevista per al 10 de juny, on rebrà una nombrosa representació d’alumnes de les escoles cristines, acompanyat de l’abat, Manuel Gasch.
En la seva missiva, Hurtado –cara visible de l’activisme a favor de la imprescriptibilitat de les agressions comeses contra menors –expressa que ha rebut amb «alarma, escàndol i estupefacció» la notícia que el Pontífex preveu visitar l’abadia perquè, segons la seva opinió, és «la zona zero i epicentre de l’escàndol de pederàstiaclerical que afecta l’Església catalana».
Hurtado explica que li escriu una carta, de cinc folis, perquè amb tots els fets pugui prendre una «decisió informada» sobre la idoneïtat de la visita, ja que «desconeix» si la jerarquia catòlica li ha transmès «tota la informació fàctica, objectiva i fidedigna» sobre «la saga d’abusos sexuals» que afecta el monestir de Montserrat.
La missiva relata que la mateixa institució ha reconegut, en una investigació interna, que el monjo benedictí Andreu Soler, responsable del grup de ‘scouts’ del monestir, que va abusar d’Hurtado en la seva adolescència, va ser undepredador sexual«que va violar, almenys, 12 menors durant 30 anys. S’hi afegeixen dos agressors més i un total de 15 víctimes. A més, Hurtado va denunciar els fets, tant sent menor, com adult, i aquests van ser «encobertsper dues abades, Sebastià Bardolet i Josep María Soler.
La reparació
Per tot això, l’activista considera que l’Abadia s’ha «negat a assumir la seva responsabilitat institucional» i a «reparar íntegramentles víctimes. El que porta el primer denunciant a reclamar al Papa que cancel·li la visita al Monasterio i destitueixi de forma «fulminant» l’actual abat, Manuel Gasch, pel seu «tracte inhumà i degradant» cap a les víctimes. També demana que la institució accepti «la seva obligació legal i moral d’indemnitzar» els afectats i que exigeixi un monument, a l’Abadia, en memòria de les víctimes de la pederàstia clerical catalana.
En el seu escrit reclama també altres mesures destinades al fet que l’Església «doni una resposta més cristiana i compassiva a la xacra de la pederàstia» en el seu conjunt, com que es realitzi una auditoria exhaustiva de l’escàndol a Catalunya i que els bisbes col·laborin amb la justícia civil. Així mateix, demana al Papa que es reuneixi amb les víctimes i els activistes durant la visita a Catalunya.
La resposta
Hurtado ha enviat una còpia de la seva carta a diverses institucions, com al nunci i al secretari d’Estat del Vaticà, a la Conferència Espanyola de Religiosos, a la Conferència Episcopal i al president de la Conferència Episcopal Tarraconense. Aquest últim és l’únic que li ha contestat, en una carta en què corrobora que «és possible que, durant la seva visita, el Sant Pare mantingui una trobada privada i fora de l’agenda oficial amb les víctimes d’abusos sexuals, trobada del qual s’informarà una vegada realitzat». El mateix missatge que transmeten els organitzadors de la visita sobre aquest assumpte.
Així mateix, Joan Planellas, també arquebisbe de Tarragona, assegura en la missiva que el Pontífex «coneix bé les mesures que s’han posat en pràctica per rescabalar les víctimes i, sobretot, les que des de fa temps estan establertes perquè fets com aquests no es repeteixin».
