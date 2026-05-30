Dos ferits lleus en una sortida de via a la C-55 a Castellbell i el Vilar
L'accident s'ha produït quan un únic vehicle ha sortit de la calçada
Dues persones han resultat ferides lleus aquesta matinada en una sortida de via a la carretera C-55, al terme municipal de Castellbell i el Vilar.
L'accident s'ha produït quan un únic vehicle ha sortit de la calçada. L'avís s’ha rebut a les 4.28 hores d'aquest dissabte. Com a conseqüència del sinistre, els dos ocupants del turisme han patit ferides de caràcter lleu.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.
