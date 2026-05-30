El grup independent que governa a Sant Fruitós de Bages celebra el seu primer congrés

Gent fent poble (GFP), formació que lidera l'actual alcalde, Joan Carles Batanés, es va crear fa 15 anys

Joan Carles Batanés, alcalde Sant Fruitós i cap del grup GFP

Enric Badia

Sant Fruitós de Bages

El primer congrés del grup Gent fent poble (GFP), que es va crear a Sant Fruitós de Bages fa 15 anys, farà el seu primer congrés al Teatre Casal Cultural del mateix municipi aquest diumenge, 31 de maig, al matí. La formació que lidera Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós, governa en aquest mandat.

Amb el lema Estratègia i futur, la jornada neix amb la voluntat de crear un espai de debat i projecció de futur per a l’organització i els seus membres, segons han explicat fonts de la formació.

El congrés està adreçat principalment als vocals de l’entitat, però les mateixes fonts han indicat que "s’obre la possibilitat d’assistència a altres persones interessades en el projecte polític i social de Gent fent poble".

Durant la trobada es treballaran diferents línies estratègiques, objectius de futur i propostes orientades al creixement i consolidació de l’entitat al municipi.

Des de Gent fent poble es destaca “la importància d’aquest primer congrés com un punt de trobada per compartir idees, reforçar vincles i definir els reptes dels propers anys”.

