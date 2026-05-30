L’activitat de Montserrat més enllà del monestir: 700.000 persones pels seus camins
Dispositius anomenats ecocomptadors camuflats en els camins més freqüentats permeten comptabilitzar-ne els excursionistes
Activitats grupals pel massís per a les quals cal fer sol·licitud, i d’altres que requereixen autorització van sumar el 2025 més de 31.000 participants
Montserrat va molt més enllà del monestir. L’abadia i el seu entorn immediat constitueixen, innegablement, el principal pol d’atracció que cada any capta milers de visitants (2,4 milions l’any passat). Però l’atractiu i la singularitat del massís, que és parc natural, mou altres milers de persones que ‘s’escampen’ per les seves rutes interiors (i que potser també acaben fent cap al santuari, però no per les vies convencionals).
O, fins i tot, a les seves entranyes (el punt més emblemàtic, l’avenc dels Pouetons). Totes elles formen també part de la dinàmica de Montserrat, i en molts casos en queda registrada l’activitat, gràcies al seguiment que en fa per diverses vies el Patronat de Montserrat, que és qui té cura que es portin a terme amb el màxim equilibri en relació amb l’entorn natural. El 2025 parlem d’unes 31.000 persones.
Milers de persones als camins
El Patronat i el parc natural de Montserrat tenen disposats des de fa uns anys el que es coneix com a ecocomptadors. Dispositius camuflats en alguns dels camins que se sap que són més freqüentats per excursionistes (sigui per accedir a peu fins al monestir o per fer rutes de natura i patrimoni per diferents punts del massís sense passar per l’abadia) i que permeten tenir també una idea aproximada, però molt real, del que això genera. I la realitat és que les xifres són més que considerables. L’any passat es va registrar per aquests camins ‘controlats’ el pas de 730.208 visitants.
Actualment, el Parc Natural té ‘monitoritzats’ amb aquest sistema d’ecocomptadors sis rutes diferents de les més populars, distribuïdes pels diferents vessants de la muntanya, algunes de les quals arrenquen o passen per la zona de l’abadia.
En volum de caminants, la més transitada és la del camí de Sant Miquel (en aquest cas segons xifres del 2024, que són les últimes que apareixen detallades), seguit d’un dels itineraris més populars, el que porta fins al cim del massís, a Sant Jeroni, per on n'hi van passar aquell any uns 160.000. De més a menys freqüentats els segueixen el camí pel Pla de les Taràntules, el de coll de Guirló, el camí dels Tres Quarts (un dels que puja al santuari des de Monistrol), el de les Bateries (pel sector de Collbató) i el dels Francesos.
Activitats amb sol·licitud
Per a la pràctica d'activitats esportives i/o col·lectives a Montserrat cal tramitar una sol·licitud prèvia per garantir que aquesta es pot desenvolupar sense afectacions. Per a l’activitat en canals equipades i avencs cal una autorització expressa i reunir un seguit de requisits, perquè sobretot en el cas de l’avenc dels Pouetons és molt restringit.
Així, segons dades que recull el patronat a partir de les sol·licituds tramitades, el 2025 va rebre un total de 358 peticions. 128 van correspondre al que s’anomena senderisme associatiu (grups amplis que accedeixen caminant a Montserrat de forma organitzada) i va moure un volum de 22.331 persones. Hi va haver tres peticions per a activitats amb bicicletes de muntanya, però aquestes per si soles ja van reunir un total de 3.700 participants. Es van fer sis curses esportives, en les quals van prendre part 1.575 persones.
I es va fer sol·licitud per a 106 activitats guiades, en les quals van prendre part poc més d’un miler de persones. Dins d’aquest moviment ‘paral·lel’ que genera Montserrat, hi ha recollides també les sol·licituds adreçades al Patronat per al rodatge d’anuncis i filmacions. El 2025 en van ser 16, que van comptar amb la labor de mig miler de persones. També hi ha un apartat d’activitats diverses (altres), que van suposar 84 peticions i prop de 2.000 persones.
Pel que fa a les tres principals activitats regulades per a les quals cal sol·licitar autorització, el Patronat va rebre 333 peticions per fer la via ferrada de la canal equipada de les Dames, la qual cosa hi va portar prop d’un miler de participants. Per a l’espeleologia a l’avenc dels Pouetons hi va haver 25 peticions i hi van entrar 105 persones. I per al Clot de Sajolida, 49 peticions amb 157 participants.
