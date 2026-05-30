Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaDani PérezDocents a MontserratJonathan AndicGala PlàcidoPerfums àrabsPatum 2026
instagramlinkedin

Sant Vicenç puja al podi de les fires amb una edició olímpica

Les recreacions esportives que un segle enrere oferien lleure i cohesió social als pobles industrials són l’ànima central d’una la Fira del Vapor que ha estrenat acte inaugural i seguirà diumenge

Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet

Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet

David Bricollé

David Bricollé

Sant Vicenç de Castellet

Una societat que, malgrat que estava extremadament condicionada per unes jornades laborals inacabables i esgotadores entre talers de les fàbriques, va trobar en l’esport naixent no només una vàlvula d’escapament, sinó un espai de socialització. Aquest és l’escenari històric que al llarg d’aquest cap de setmana es recrea de forma amena i atractiva a Sant Vicenç de Castellet, en el viatge en el temps que des de fa ja prop de dues dècades transporta els visitants a principis del segle XX a través de la Fira del Vapor. Un certamen que cada any guia un fil conductor concret i diferent, i que enguany va més enllà de dissabte i diumenge. Una de les novetats ha estat l’acte inaugural, en forma d’espectacle, que ha tingut lloc divendres, de manera que la fira s’ha perllongat en l’inici mig dia més.

Acte inaugural de la Fira del Vapor de Sant Vicenç

Acte inaugural de la Fira del Vapor de Sant Vicenç

Veure Galeria

Acte inaugural de la Fira del Vapor de Sant Vicenç / JORDI LARGO

I l’escenificació ja va deixar clares des del minut zero les intencions de la Fira del Vapor d’enguany. Rememorar, però també homenatjar, l’empremta que l’esport ha tingut en el desenvolupament social de pobles com Sant Vicenç, nascuts de la força industrial (en aquest cas, sobretot, de la que proporcionava el Llobregat) vinculada especialment al tèxtil.

Un acte en el qual, com en el de qualsevol cita esportiva, ha tingut cançons èpiques interpretades en directe, desfilada de participants, discursos i, és clar, encesa de peveter. Discursos on l’esperit esportiu s’ha creuat amb els ítems dels fonaments del Sant Vicenç industrial que recrea la fira: el tèxtil, la pedra i el ferrocarril.

«Atletes, sigueu com la nostra pedra, immutables davant del vent, nobles en la duresa i eterns en el compromís. Escolteu el batec de la nostra força el pols de la pedra que ens basteix». «Tingueu el ritme i l’energia dels telers». «No sou només atletes, sinó l’aspiració humana a la perfecció. Onze disciplines, onze camins que ens ensenyen que el treball és l’única via cap a la llibertat», van ser algunes de les proclames. I abans de l’arribada de la flama que encendria el peveter, es van enumerar les 11 disciplines que, repartides al llarg d’aquest cap de setmana, s’escenifiquen en el seu format clàssic. És a dir, tal com es disputaven un segle enrere: Atletisme, gimnàstica, ciclisme, escacs, boxa, natació, tenis, excursionisme, basquetbol, pesca i futbol.

Les imatges de la Fira del Vapor 2026

Les imatges de la Fira del Vapor 2026

Veure Galeria

Les imatges de la Fira del Vapor 2026 / Axel Casas

Aquest dissabte, la programació ja ha permès veure recreacions esportives d’època com boxa, escacs, ciclisme, gimnàstica sueca i atletisme, amb activitats populars i ambientades en els inicis de l’esport modern a Catalunya.

El centenari del camp, protagonista de diumenge

La jornada d’aquest diumenge estarà marcada pels actes commemoratius dels cent anys del camp de futbol municipal, inaugurat el 2 d’octubre del 1926, que és l’efemèride que ha motivat la temàtica d’enguany. La programació inclourà representacions històriques com «Gols, calç i sotanes», al matí, i «Entre cultures i esports: un viatge en moviment», a la tarda, que culminarà amb la cloenda de la fira, al camp de futbol municipal Les Roques. Allà hi haurà la recreació d’un partit de futbol d’època amb jugadors del Club Futbol Sant Vicenç 2018 i el Club Atlètic Vallhonesta vestits amb indumentària històrica.

Més enllà de l’esport, la Fira del Vapor ofereix durant tot el cap de setmana cercaviles, teatre infantil, sardanes, artesania, jocs tradicionals, música i exhibicions de cultura popular. També hi ha exposicions dedicades a l’esport, la indústria i el món ferroviari, a més de la ruta gastronòmica «La Tapa del Vapor», amb la participació de deu establiments del municipi.

Notícies relacionades

D’altra banda, un dels aspectes destacats de la Fira del Vapor és que la seva activitat es perllonga força més enllà de la franja d’obertura de les parades. En aquest sentit, és rellevant l’arrelament que ha pres l’espai Vermusic, que sobretot al vespre i nit s’omple d’animació amb una combinació gastromusical amb food-trucks al Parc de les Escoles Velles.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
  2. La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
  3. Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
  4. La Fiscalia acusa dos empresaris del Berguedà d’ordir una trama per evitar pagar més de mig milió d’euros a la Seguretat Social
  5. Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
  6. Els perfums àrabs irrompen a Manresa: 'Són més econòmics i duradors
  7. Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
  8. «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo

Sant Vicenç puja al podi de les fires amb una edició olímpica

Sant Vicenç puja al podi de les fires amb una edició olímpica

L’Igualada fa mèrits, però el Barça s’emporta el primer punt de les semifinals

L’Igualada fa mèrits, però el Barça s’emporta el primer punt de les semifinals

Anar-se al llit i dormir una hora abans pot ajudar-nos a reduir el risc de depressió

Anar-se al llit i dormir una hora abans pot ajudar-nos a reduir el risc de depressió

Txell Ferré, de Manresa, aconsegueix l'or a la rutina per equips lliure de la Copa del Món

Txell Ferré, de Manresa, aconsegueix l'or a la rutina per equips lliure de la Copa del Món

L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl

L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl

Mor als 80 anys Marcia Lucas, l'editora que va convertir 'Star Wars' en un fenomen mundial

Mor als 80 anys Marcia Lucas, l'editora que va convertir 'Star Wars' en un fenomen mundial

Pilarín Bayés conquista la nit solidària de la cultura

Pilarín Bayés conquista la nit solidària de la cultura

La desgravació que pot tornar: fins a 1.700 euros per la hipoteca

La desgravació que pot tornar: fins a 1.700 euros per la hipoteca
Tracking Pixel Contents