Sant Vicenç puja al podi de les fires amb una edició olímpica
Les recreacions esportives que un segle enrere oferien lleure i cohesió social als pobles industrials són l’ànima central d’una la Fira del Vapor que ha estrenat acte inaugural i seguirà diumenge
Una societat que, malgrat que estava extremadament condicionada per unes jornades laborals inacabables i esgotadores entre talers de les fàbriques, va trobar en l’esport naixent no només una vàlvula d’escapament, sinó un espai de socialització. Aquest és l’escenari històric que al llarg d’aquest cap de setmana es recrea de forma amena i atractiva a Sant Vicenç de Castellet, en el viatge en el temps que des de fa ja prop de dues dècades transporta els visitants a principis del segle XX a través de la Fira del Vapor. Un certamen que cada any guia un fil conductor concret i diferent, i que enguany va més enllà de dissabte i diumenge. Una de les novetats ha estat l’acte inaugural, en forma d’espectacle, que ha tingut lloc divendres, de manera que la fira s’ha perllongat en l’inici mig dia més.
I l’escenificació ja va deixar clares des del minut zero les intencions de la Fira del Vapor d’enguany. Rememorar, però també homenatjar, l’empremta que l’esport ha tingut en el desenvolupament social de pobles com Sant Vicenç, nascuts de la força industrial (en aquest cas, sobretot, de la que proporcionava el Llobregat) vinculada especialment al tèxtil.
Un acte en el qual, com en el de qualsevol cita esportiva, ha tingut cançons èpiques interpretades en directe, desfilada de participants, discursos i, és clar, encesa de peveter. Discursos on l’esperit esportiu s’ha creuat amb els ítems dels fonaments del Sant Vicenç industrial que recrea la fira: el tèxtil, la pedra i el ferrocarril.
«Atletes, sigueu com la nostra pedra, immutables davant del vent, nobles en la duresa i eterns en el compromís. Escolteu el batec de la nostra força el pols de la pedra que ens basteix». «Tingueu el ritme i l’energia dels telers». «No sou només atletes, sinó l’aspiració humana a la perfecció. Onze disciplines, onze camins que ens ensenyen que el treball és l’única via cap a la llibertat», van ser algunes de les proclames. I abans de l’arribada de la flama que encendria el peveter, es van enumerar les 11 disciplines que, repartides al llarg d’aquest cap de setmana, s’escenifiquen en el seu format clàssic. És a dir, tal com es disputaven un segle enrere: Atletisme, gimnàstica, ciclisme, escacs, boxa, natació, tenis, excursionisme, basquetbol, pesca i futbol.
Aquest dissabte, la programació ja ha permès veure recreacions esportives d’època com boxa, escacs, ciclisme, gimnàstica sueca i atletisme, amb activitats populars i ambientades en els inicis de l’esport modern a Catalunya.
El centenari del camp, protagonista de diumenge
La jornada d’aquest diumenge estarà marcada pels actes commemoratius dels cent anys del camp de futbol municipal, inaugurat el 2 d’octubre del 1926, que és l’efemèride que ha motivat la temàtica d’enguany. La programació inclourà representacions històriques com «Gols, calç i sotanes», al matí, i «Entre cultures i esports: un viatge en moviment», a la tarda, que culminarà amb la cloenda de la fira, al camp de futbol municipal Les Roques. Allà hi haurà la recreació d’un partit de futbol d’època amb jugadors del Club Futbol Sant Vicenç 2018 i el Club Atlètic Vallhonesta vestits amb indumentària històrica.
Més enllà de l’esport, la Fira del Vapor ofereix durant tot el cap de setmana cercaviles, teatre infantil, sardanes, artesania, jocs tradicionals, música i exhibicions de cultura popular. També hi ha exposicions dedicades a l’esport, la indústria i el món ferroviari, a més de la ruta gastronòmica «La Tapa del Vapor», amb la participació de deu establiments del municipi.
D’altra banda, un dels aspectes destacats de la Fira del Vapor és que la seva activitat es perllonga força més enllà de la franja d’obertura de les parades. En aquest sentit, és rellevant l’arrelament que ha pres l’espai Vermusic, que sobretot al vespre i nit s’omple d’animació amb una combinació gastromusical amb food-trucks al Parc de les Escoles Velles.
Subscriu-te per seguir llegint
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- La Fiscalia acusa dos empresaris del Berguedà d’ordir una trama per evitar pagar més de mig milió d’euros a la Seguretat Social
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Els perfums àrabs irrompen a Manresa: 'Són més econòmics i duradors
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo