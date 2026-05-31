Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
La persona havia quedat atrapada entre una matolls
Una persona ha resultat ferida aquest diumenge al matí en caure per un desnivell després de ser atropellada a Sant Fruitós de Bages. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'avís s'ha rebut al voltant de les 7.25 h i fins a tres dotacions s'han desplaçat al lloc de l'accident.
Segons les primeres informacions, la víctima ha caigut per un desnivell d'uns quatre metres al Polígon d'El Grau arran de l'atropellament i va quedar atrapada entre uns matolls. No ha transcendit la gravetat de les ferides.
Subscriu-te per seguir llegint
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo
- Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits a la Llosa del Cavall
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Dos rescats de muntanya en menys de 30 minuts aquest dissabte a la Catalunya central