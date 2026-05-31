Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor
Els Bombers han mobilitzat dues dotacions per rescatar l'home, que ha quedat atrapat a l'interior del canal però es trobava conscient
Un ciclista ha hagut de ser rescatat aquest diumenge al migdia després de patir una caiguda mentre feia la ruta de la Sèquia entre Sallent i Santpedor.
L'avís s'ha rebut a les 12.29 hores, quan s'ha informat que una persona havia caigut a l'interior del canal a la zona d'un pont. Segons han informat els bombers, l'accident s'hauria produït arran d'un desnivell o un clot al camí.
L'home ha quedat dins del canal, però es trobava conscient en tot moment. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers per dur a terme les tasques de rescat i assistència. No ha transcendit encara l'abast de les possibles lesions del ciclista
