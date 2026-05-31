El Festival Art en Cicle de Súria porta al Poble Vell la màgia de Txema Muñoz amb l’espectacle «Gota»
Aquesta edició del certamen acabarà el dissabte 27 de juny amb un concert de jazz, a càrrec de Javier Rojo Quintet
Regió7
Manresa
El 9è Festival Art en Cicle de Súria va oferir l’espectacle Gota de Txema Muñoz, una obra de mim i màgia per al públic familiar que va omplir de fantasia la plaça Major del Poble Vell del municipi. Aquesta edició d’Art en Cicle acabarà el dissabte 27 de juny amb un concert de jazz, a càrrec de Javier Rojo Quintet.
Gota és un espectacle sense paraules que convida a reflexionar amb sensibilitat sobre la nostra relació amb l’aigua en un temps d’escassetat, des de la poesia i amb la participació del públic, seguint la tradició del teatre de carrer.
