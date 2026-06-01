Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: "A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula"
Consideren que és "insuficient" i que no resol gran part dels problemes a les aules
Laura Busquets / Nia Escolà (ACN)
Un centenar de docents fan aquest dilluns una marxa a peu fins a Montserrat en una acció de protesta per expressar el seu rebuig al preacord assolit entre Educació i algunes organitzacions sindicals. Consideren que el document deixa sense resposta una part important de les seves reivindicacions. És el cas del Pablo Navarro, de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa: "A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula". Els docents pensen que el preacord no resol problemes com la reducció de ràtios o l'aplicació de l'escola inclusiva i demanen que es voti 'no' al preacord. La protesta es fa a la carretera d'accés al monestir i això entorpeix el pas de vehicles.
Els participants han iniciat la marxa a l'estació del cremallera de Montserrat i recorren els 10 quilòmetres que la separen del monestir per la carretera BP-1121. Durant el trajecte han exhibit pancartes i han corejat consignes contra el preacord, que qualifiquen de "pedaç" perquè, asseguren, se centra principalment en aspectes retributius però no aborda les problemàtiques que afecten el dia a dia dels centres educatius.
En aquest sentit, reclamen votar 'no' al preacord i avisen que l'acció d'aquest dilluns és un "preavís" davant la visita del Papa a Montserrat, la setmana vinent. Asseguren que estan disposats a aprofitar esdeveniments de gran visibilitat per continuar pressionant el Departament i mantenir vives les seves reivindicacions.
Un dels participants és Miguel Ángel Ramos, docent de l'Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet. Considera que l'acord "és totalment insuficient" perquè deixa fora algunes de les principals reivindicacions del sector. "No s'ha parlat de ràtios ni d'inclusiva", assegura. També denuncia que durant les negociacions hi ha hagut "una pressió molt important per part del Departament" i critica que el debat públic s'hagi centrat "gairebé exclusivament" en la qüestió salarial.
"El salari és una part de les reivindicacions, però no és la principal", afirma. Ramos reclama mesures per reduir la burocràcia, millorar la climatització dels centres i reforçar els recursos per a l'escola inclusiva. En aquest sentit, lamenta que molts centres superin els 30 graus a les aules durant els mesos de calor i considera "insuficients" les solucions adoptades fins ara. "Són pedaços que no milloraran ni molt menys el sistema educatiu", afegeix.
En la mateixa línia s'expressa Pablo Navarro, docent de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa, que denuncia mancances relacionades amb el personal de suport i amb les condicions materials dels centres. "Ens van prometre un integrador social fa dos o tres anys i encara l'estem esperant", explica. Pel que fa al preacord, assegura que li genera una "desconfiança total" perquè no concreta ni els increments de plantilla ni les reduccions de ràtios que reclama el professorat.
Per tot plegat, reclama compromisos concrets, calendaris d'aplicació i mecanismes de seguiment que garanteixin el compliment dels acords. Segons ell, la mobilització actual és una oportunitat per impulsar canvis de fons en el sistema educatiu després d'anys de malestar acumulat.
L'Anna Vilar, membre de l'assemblea docent del Bages, assegura que el conflicte va molt més enllà de les condicions laborals dels professionals. "Nosaltres el que volem és una educació pública per a tothom. Estem lluitant no per la nostra feina, sinó pel futur del país", sosté.
Els sindicats CGT, Intersindical i COS han mantingut les aturades territorials d'aquest dilluns a Girona i Catalunya Central mentre que el professorat vota el preacord. En canvi, els sindicats majoritaris com USTEC han suspès temporalment les vagues a l'espera dels resultats que surti a la consulta.
La convocatòria de vaga d'aquest dilluns afecta els docents de Girona i la Catalunya Central, que inclou les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Lluçanès, Moianès i Osona. Els docents tenen previst fer una assembla a Montserrat aquest migdia, i a la tarda faran una concentració a Manresa, davant dels Serveis Territorials d'Educació.
