Els docents debaten el preacord d'Educació en una assemblea insòlita a l'atri de la basílica de Montserrat
Els concentrats estan a favor del 'no' i criden consignes com 'Què li diem al Papa? Vaga, vaga, vaga'
ACN
Monistrol de Montserrat
Uns 200 docents de la Catalunya central ha ocupat aquest dilluns al migdia l'atri de la Basílica de Santa Maria de Montserrat per celebrar una assemblea i debatre el preacord amb Educació. És una imatge insòlita, ja que mai una manifestació havia entrat fins aquest espai. Quan els docents han accedit a l'atri -traient les cintes que ho impedien- l'Escolania estava cantant el Virolai i els participants han esperat que acabés per iniciar l'assemblea.
Els docents han arribat al monestir després de pujar a peu des de l'estació del cremallera a Monistrol de Montserrat, un recorregut d'uns 10 quilòmetres. Els concentrats estan a favor del 'no' al preacord i han fet crits de 'Niubó, dimissió' i 'Què li diem al Papa? Vaga, vaga, vaga'.
