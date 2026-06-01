Gent Fent Poble, que governa a Sant Fruitós de Bages, inicia una nova etapa de futur a partir del seu primer congrés
L'agrupació ha aprofitat la trobada per presentar la nova imatge corporativa
Regió7
Gent Fent Poble, l'agrupació independent que governa a Sant Fruitós de Bages, ha celebrat aquest diumenge el seu primer congrés al municipi, en una jornada marcada per l'alta participació, la qualitat dels debats i la voluntat compartida de continuar construint un projecte sòlid per al municipi, segons ha destacat la mateixa formació.
El congrés, segons GfP, ha servit per definir les principals línies de treball de l'agrupació i establir les bases que han de guiar-ne l'acció en els pròxims anys, amb voluntat de "reforçar el compromís amb Sant Fruitós i amb una manera de fer política propera, constructiva i centrada en les persones".
Un dels moments més destacats de la jornada ha estat la presentació de la nova imatge corporativa de Gent Fent Poble, una renovació que simbolitza l'inici d'una nova etapa, amb una identitat més actual, moderna "i preparada per afrontar els reptes presents i futurs".
Des de GfP es valora molt positivament l'èxit d'aquest primer congrés, que "consolida el projecte i reafirma la seva voluntat de continuar treballant amb il·lusió, responsabilitat i vocació de servei al municipi", centrant l'atenció en l'impuls dels joves per encarar el futur.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor