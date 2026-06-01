L’institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada dedica una jornada a la cultura africana
Prop de 180 alumnes van compartir amb el poble tallers i activitats per donar a conèixer diferents països africans com Ghana, Nigèria o Ruanda
Regió7
Sant Joan de Vilatorrada va viure dijous una jornada plena de cultura, convivència i aprenentatge amb la celebració de l’Afrikan Fest, la festa final del projecte interdisciplinari en llengua anglesa impulsat per l’Institut Cardener. Durant tot el matí, prop de 180 alumnes van compartir amb el poble els treballs, tallers i activitats que van preparar durant setmanes per donar a conèixer diferents països africans de parla anglesa com Ghana, Nigèria, Ruanda i Sud-àfrica.
La Plaça Catalunya es va convertir en un espai viu i participatiu on infants, famílies i veïns van poder descobrir la riquesa cultural, artística i social d’aquests països a través de propostes creades pels mateixos alumnes. Tastets gastronòmics, concursos i trivials, jocs de memòria amb animals africans, exposicions de maquetes i projectes elaborats amb impressora 3D i talladora làser van ser algunes de les activitats més destacades de la jornada.
Un dels moments més especials va arribar amb l’actuació de balls tradicionals de Ghana, a càrrec de l’Associació de Ghana del Bages, que va omplir la plaça de música, ritme i energia. La festa també va comptar amb la participació de les escoles de primària, l’escola bressol El Xiulet, el CRP del Bages, la Casa Flors Sirera i diferents testimonis i col·laboradors que han compartit experiències i vivències vinculades als seus països d’origen.
A més, la biblioteca municipal es va implicar activament en el projecte organitzant activitats paral·leles relacionades amb la cultura africana. Entre aquestes iniciatives, hi havia una exposició bibliogràfica sobre Àfrica, un conta-contes infantil, tallers de polseres i joies de Ghana i activitats familiars centrades en la música afrobeat i el joc tradicional africà de l’Awalé.
Coincidint amb el mercat municipal, moltes persones que passejaven pel centre del poble van apropar-se a la festa i participar-hi.
