Retencions a la C-55 a Monistrol de Montserrat per l'accident de dos camions

Un dels dos camions ha bolcat lateralment i el conductor ha quedat atrapat

El punt quilomètric 10 de la C-55, un tram de doble carril sentit Manresa

El punt quilomètric 10 de la C-55, un tram de doble carril sentit Manresa / Google Maps

Eduard Font Badia

Manresa

Un accident entre dos camions a la C-55, a l'altura de Monistrol de Montserrat, ha provocat que la carretera quedés tallada durant una estona i, posteriorment, patís retencions importants en sentit Manresa.

La col·lisió ha estat per fregament lateral entre dos camions, un de pesant i l'altre lleuger, cosa que ha fet que el vehicle més petit acabés bolcant. De resultes d'això, el conductor ha quedat atrapat mecànicament i ha hagut de ser excarcerat pels Bombers de la Generalitat.

L'avís de l'accident s'ha donat a les 15.35 hores, al punt quilomètric 10 en sentit Manresa, un tram amb doble carril. Passades les 4 de la tarda, els bombers ja havien excarcerat el ferit i l'havien deixat en mans del SEM. L'home ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

TEMES

