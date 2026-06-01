Retencions a la C-55 a Monistrol de Montserrat per l'accident de dos camions
Un dels dos camions ha bolcat lateralment i el conductor ha quedat atrapat
Un accident entre dos camions a la C-55, a l'altura de Monistrol de Montserrat, ha provocat que la carretera quedés tallada durant una estona i, posteriorment, patís retencions importants en sentit Manresa.
La col·lisió ha estat per fregament lateral entre dos camions, un de pesant i l'altre lleuger, cosa que ha fet que el vehicle més petit acabés bolcant. De resultes d'això, el conductor ha quedat atrapat mecànicament i ha hagut de ser excarcerat pels Bombers de la Generalitat.
L'avís de l'accident s'ha donat a les 15.35 hores, al punt quilomètric 10 en sentit Manresa, un tram amb doble carril. Passades les 4 de la tarda, els bombers ja havien excarcerat el ferit i l'havien deixat en mans del SEM. L'home ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor