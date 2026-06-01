Sis senglars passegen per Sant Salvador de Guardiola: "Venen, obren les bosses d'escombraries i queda tot brutíssim"
La presència d'aquests animals és habitual al municipi, però els abocaments de brossa fora dels contenidors agreugen la problemàtica
La presència de senglars als carrers de Sant Salvador de Guardiola s’ha convertit en una imatge cada cop més habitual, especialment al voltant de les àrees de contenidors, que funcionen amb targeta d’accés des del passat 9 de febrer. Diversos veïns alerten que molts d’aquests animals s’acosten al nucli urbà atrets per les restes de brossa abandonades a la via pública, una situació que genera preocupació tant per motius de salubritat com de seguretat. En aquest sentit, des de l’Ajuntament assenyalen l’incivisme d’una part de la ciutadania que no respecta el nou sistema de recollida de residus com la principal causa de la problemàtica.
En un vídeo facilitat a Regió7 per una lectora es pot veure una família de sis senglars —tres dels quals són cries— passejant pels carrers de la urbanització del Calvet i aturant-se en una àrea de contenidors de reciclatge per remenar la brossa dipositada a terra a la recerca d’aliment. Segons expliquen tant fonts veïnals com l’alcaldessa del municipi, Anna Llobet, la presència de porcs senglars és habitual, especialment als punts de recollida de residus, on sovint troben restes de menjar fàcilment accessibles.
"Estem preocupats, sobretot, per l’incivisme, perquè hi ha algunes àrees concretes on tenim molts problemes", explica la batllessa. Una de les zones més conflictives pel que fa al correcte ús del nou sistema de recollida és Ca l’Esteve, on es registren nombrosos abocaments de residus fora dels contenidors: "Hi ha molta població de cap de setmana que veiem que no fa ús de la targeta i, a més, és una de les zones on hi ha més presència de senglars. És una mala combinació", detalla Llobet.
A banda d’aquesta urbanització, l’alcaldessa identifica altres punts problemàtics del municipi, com ara dos espais de la urbanització del Calvet, a la zona de la riera i al carrer Barcelona; el carrer Pesarrodona, al nucli urbà; i la plaça Sant Jaume de Salelles, on també es registren abocaments freqüents de deixalles fora dels contenidors.
Des de la implantació del sistema de contenidors tancats, el municipi ha passat d’un 25% a un 70% de recollida selectiva. Tot i valorar molt positivament aquesta evolució, Llobet admet que el nou model també ha fet més visibles certes conductes incíviques: "Ara és més evident qui no recicla. Hi ha persones que no separen els residus i deixen les bosses a terra", afirma. Aquests abocaments, sumats al fet que Sant Salvador de Guardiola és un municipi envoltat de bosc, afavoreixen l’aproximació dels porcs senglars als nuclis habitats: "Els senglars venen, obren les bosses d'escombraries i ho deixen tot brutíssim", lamenta l’alcaldessa.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament duu a terme inspeccions periòdiques i ja ha començat a imposar sancions econòmiques als infractors. "Fa anys que intentem conscienciar la gent que les accions incíviques les acabem pagant entre tots. Ara bé, en un futur pròxim també volem implantar bonificacions per als veïns que facin un bon ús del sistema", explica la batllessa. Alhora, Llobet reconeix que el malestar veïnal és comprensible: "La gent està enfadada perquè és vergonyós veure aquest espectacle en alguns punts del municipi", afirma, i fa una crida al civisme per evitar que la situació es repeteixi.
D’aquí a pocs dies farà quatre mesos de la posada en marxa dels contenidors tancats a Sant Salvador. Tot i les incidències detectades i els ajustos que encara cal fer, l’alcaldessa considera que els resultats obtinguts fins ara "són motiu d’orgull". Amb tot, assegura que el consistori continuarà revisant i adaptant el model per donar resposta a les necessitats del municipi i corregir les disfuncions que hagin pogut aparèixer.
