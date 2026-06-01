El tram del Bages de Ferrocarrils va superar per primer cop en la seva història el milió de viatgers
Les tres estacions de Manresa van sumar l’any passat 450.000 usuaris, la meitat dels quals a la de Baixador, mentre que la que suma més viatgers és la de Monistrol de Montserrat, 262.000
La demanda creixent d’usuaris dels serveis de transport públic a l’àrea central es posa de manifest amb una nova dada. El tram estrictament del Bages de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (R5) va tancar el 2025 havent superat per primer cop en la seva història el milió de viatgers que hi va accedir a través d’alguna de les seves set estacions. En sis anys, des del 2019 (punt de referència perquè era l’últim any abans de la pandèmia, quan es va establir una xifra rècord) el creixement en aquest tram ha estat de gairebé 180.000 viatgers, el 21% més.
En concret, en el tram que va des de Monistrol Aeri (la primera estació del Bages en sentit nord) fins a Manresa Baixador (l’última) van utilitzar aquest servei de tren un total d’1.016.728 viatgers, el 5,1% més que l’any anterior (2024). Només per les tres de Manresa ja n’hi van passar gairebé 450.000 (el 15% més que l’any abans i el 45% més que el 2019). De les tres, la que, a força distància, mou més usuaris és la que apropa més al centre de la ciutat (Baixador), on l’any passat en van fer ús 218.089 passatgers, pràcticament la meitat de tot el ‘lot’ manresà. Però la de Viladordis és la que va registrar un augment relatiu més important en comparació a l’any anterior. Va créixer gairebé el 20%, fins a sumar 102.790 viatgers. Tot i això, la segona amb més moviment és la de Manresa Alta, amb 128.270 usuaris el 2025 (un creixement de gairebé el 12%).
Ara bé, de tot el tram bagenc d’aquesta línia de Ferrocarrils de la Generalitat, la que mou més passatgers és la de Monistrol de Montserrat, empesa pel fet que és l’intercanviador amb el servei del Cremallera de Montserrat. Així, el 2025 va registrar 262.000 usuaris, tot i que en aquest cas va suposar un descens (del 12%) en relació amb el 2024. La tercera estació més utilitzada és la de Sant Vicenç de Castellet, que per primer cop va superar (i de llarg) el llindar dels 150.000 passatgers, fins a assolir-ne 167.668. Un creixement de gairebé el 15% en un any, i del 26% en relació amb el 2019.
També presenta xifres elevades, per sobre dels 100.000, pel fet de ser un intercanviador (o, en aquest cas, una porta directa d’accés) la de Monistrol Aeri, que va sumar 116.151 viatgers, amb un lleuger augment de l’1%.
Finalment, la de Castellbell i el Vilar va tenir 21.747 viatgers. És clarament la que presenta una xifra més baixa, però alhora la que ha crescut més en números relatius: el 20% respecte de l’any anterior, i el 203% en comparació amb el 2019.
En el seu conjunt (des de Manresa i Igualada fins a Plaça Espanya de Barcelona), la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat va tancar el 2025 amb un total de 29.431.763 viatges, que suposen un 2,8% més que el 2024, amb un increment de gairebé 800.000.
A principi d’any, el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, ja destacava que, en conjunt, les dades de demanda de Ferrocarrils del 2025 eren «històriques», perquè per primera vegada s’havia arribat als 100 milions de viatges a les línies metropolitanes, i a la línia Lleida-La Pobla encadenaven el quart any consecutiu de rècord de demanda amb prop de 487.000 usuaris.
Més del 99% de puntualitat
D’altra banda, i segons fonts de la Generalitat, l’Índex de Puntualitat de Ferrocarrils ha incrementat aquest 2025 els resultats de l’any anterior i ha superat el 99% a totes les línies. En concret, ha estat d’un 99,78% a la línia Barcelona-Vallès, d’un 99,22% a la línia Llobregat-Anoia i d’un 99,07% a la línia Lleida-La Pobla de Segur. L’Índex de Puntualitat considera el retard d’una circulació a partir dels 3 minuts.
