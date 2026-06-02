Cardona atorgarà el Saler d'Or d'enguany a la Colla de Geganters de la vila
Regió7
L’Ajuntament de Cardona ha acordat atorgar el Saler d’Or de la Vila de Cardona 2026 a la Colla de Geganters de Cardona en reconeixement a la seva trajectòria i a la seva contribució a la preservació, promoció i difusió del patrimoni cultural i festiu del municipi. L’acte de lliurament tindrà lloc diumenge, 7 de juny, a les 12 del migdia a l'Ajuntament, en el marc de la programació de la Festa de la Sal.
La distinció posa en valor gairebé cinquanta anys de dedicació de l’entitat a la cultura popular cardonina. Al llarg de la seva trajectòria, la Colla de Geganters ha contribuït a mantenir viu el patrimoni geganter de la vila i ha portat el nom de Cardona arreu de Catalunya i també fora del país, participant en trobades, concentracions internacionals i esdeveniments culturals vinculats al món geganter.
Entre les seves aportacions més destacades hi ha l’organització de la tradicional Trobada de Gegants de la Festa Major, així com la participació en iniciatives de gran rellevància per a la conservació del patrimoni festiu local. En aquest sentit, l’entitat va impulsar, conjuntament amb altres col·lectius i l’Ajuntament, la reproducció dels històrics Nans del Barri Mercat per tal de preservar les figures originals del segle XVIII, així com la nova parella de gegants del Barri Major, rèplica exacta dels gegants centenaris de l’any 1834.
L'Ajuntament també posa en valor la projecció constant que la colla ha fet de Cardona més enllà de les seves fronteres. Els gegants cardonins han participat en activitats culturals a diversos punts de Catalunya i han representat el municipi en esdeveniments celebrats a Menorca, al País Valencià i a França, contribuint a difondre el patrimoni i les tradicions de la vila.
L’alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, ha destacat que “els Geganters de Cardona formen part de la memòria col·lectiva de moltes generacions de cardonins i cardonines", i en aquest sentit, "el Saler d’Or reconeix una trajectòria exemplar de compromís amb la cultura popular, la preservació del patrimoni i l’estima per Cardona, que han sabut transmetre i compartir arreu durant gairebé cinquanta anys”.
Aquest compromís amb la cultura popular va viure una nova fita l’any 2025 amb l’obertura de la Casa dels Gegants, un espai dedicat a la divulgació i promoció del patrimoni geganter de Cardona que s’ha consolidat com l’aparador de la colla i de les figures festives del municipi.
El Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona contempla el Saler d’Or com la distinció honorífica que reconeix els mèrits o una llarga trajectòria de persones físiques o jurídiques en els àmbits social, cultural o turístic que hagin contribuït de manera destacada a l’interès general i a la projecció de la vila de Cardona.
