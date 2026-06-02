Navarcles farà una reforma parcial de les piscines d’estiu per modernitzar-les
Es refarà el vas principal, que tindrà menys fondària, es canviarà el paviment exterior, i es renovaran vestuaris, amb unes obres que començaran el setembre
L’Ajuntament de Navarcles afrontarà aquesta tardor una reforma parcial de les piscines d’estiu, per modernitzar i millorar la seguretat i el confort d’una part de les instal·lacions, que han quedat velles i obsoletes. La idea és deixar passar la temporada de bany i començar les obres l’1 de setembre perquè estiguin acabades abans de final d’any, com a condició necessària tenint en compte que estan subjectes a subvencions, segons que ha explicat la regidora d’Esports de l’Ajuntament, Rosa Morató.
Gran part de l’actuació es concentrarà en el vas d’aigua principal, que manté l’estructura de quan es va construir ja fa dècades, de manera que s’ha començat a deteriorar i presenta algunes esquerdes. A més, té més de 2 metres de fondària, i amb la reforma es reduirà la profunditat fins a un màxim d’1,60 metres en la seva part més fonda, apunta la regidora, amb el consegüent estalvi que això comportarà tant pel que fa a la quantitat d’aigua utilitzada com al funcionament de la maquinària, que no haurà de tractar un volum tan gran. Així mateix, es milloraran els accessos per entrar i sortir del vas, que ara només es pot fer a partir d’unes escales, amb una rampa lateral amb barana, especialment apta per a persones amb mobilitat reduïda o embarassades. També es modernitzarà la maquinària, i es renovarà el paviment exterior perquè no sigui tan lliscant.
De fet, l’actuació al vas d’aigua s’ha afegit a uns treballs de millora que ja s’havien previst a començament del mandat i que fins i tot es van arribar a licitar, però encara estan pendents perquè el procés va quedar desert. Es tracta de la construcció d’uns nous vestuaris, de la caseta del socorrista, i d’unes tanques per fer ombra, unes obres que s’inclouran en la nova actuació prevista per al setembre. També es canviaran les gandules per unes de més modernes.
Tot plegat tindrà un cost d’uns 582.000 euros, més de la meitat dels quals es destinaran a la reforma del vas i a la renovació de la maquinària, mentre que la construcció dels refugis per fer ombra tindran un import de 180.000 euros, i les gandules en costaran 52.000. La totalitat dels diners es cobriran amb ajudes provinents del Pla General d’Inversions, d’un Pla de xoc per a la millora d’equipaments esportius, i d’una nominativa per fer reformes en piscines.
Més endavant, però encara sense data, també es voldrien fer millores a la part enjardinada de les instal·lacions.
