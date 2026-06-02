El primer denunciant del ‘cas Montserrat’ demana al Papa que suspengui la seva visita a Montserrat davant la negativa de l’Abadia a “reparar les víctimes”
Les víctimes de la pederàstia es concentraran davant la Nunciatura a Madrid si el Pontífex no les rep durant la seva visita
Patricia Martín
Les associacions de víctimes de la pederàstia es concentraran dilluns vinent, 8 de juny, davant la Nunciatura Apostòlica de Madrid si el Papa no accepta reunir-se amb elles durant la seva visita a Espanya, que s’estendrà del 6 al 12 de juny. L’atapeïda agenda oficial de Lleó XIV al seu pas per Madrid, Barcelona i les Canàries no preveu cap reunió amb les víctimes i, segons la Conferència Episcopal, si el Papa decideix reunir-se amb els afectats, cosa que ha fet en altres països, ho farà de manera “privada” i se n’informarà un cop s’hagi produït la trobada.
“La Conferència Episcopal ha fet un gran esforç perquè el Papa pugui dur a terme multitud de trobades. El Papa sempre està amb qui pateix, així ho farà durant tot el viatge”, han manifestat aquest dimarts els organitzadors de la visita.
Però a les víctimes de la pederàstia clerical no els agrada que el Pontífex no els hagi fet un lloc a la seva agenda oficial i, a aquestes alçades, no saber res sobre la possible trobada. “Si Lleó XIV no rep les víctimes, ni tan sols fora de la seva agenda, ni tan sols vint minuts en la seva plena llista d’actes, alguns irrellevants, cometrà un error majúscul que les víctimes mai no oblidarem i, per descomptat, no perdonarem. Seria una ofensa imperdonable als més vulnerables”, explica Juan Cuatrecasas, portaveu d’ANIR Infància Robada.
Cuatrecasas indica que esperaran fins aquest dimecres i, si dijous els organitzadors de la visita encara no s’han posat en contacte amb ells per concertar una audiència, convocaran els mitjans de comunicació davant la Nunciatura Apostòlica per expressar el seu malestar. “No poden pretendre convocar-nos un dia o dos dies abans, seria una presa de pèl; crec que tenen temps suficient per fer-ho fins dimecres”, indica Cuatrecasas.
Polèmica visita a Montserrat
Precisament, aquest dimarts ja s’han concentrat davant la Nunciatura Apostòlica membres de ‘Reparació Integral Ja’ per demanar al Pontífex que suspengui, durant la seva estada a Catalunya, la seva visita a Montserrat “davant la negativa de l’Abadia a reparar les víctimes”. El primer denunciant del ‘cas Montserrat’, Miguel Hurtado, va demanar a l’abril per carta a Lleó XIV que no visiti el monestir per ser “la zona zero de la pederàstia clerical” i aquest dimarts, davant els mitjans de comunicació, ha fet públics els seus arguments.
Hurtado sosté que l’Abadia de Montserrat, després de reconèixer que el monjo Andreu Soler va ser un “depredador sexual” que va violar, almenys, 12 menors i que hi ha hagut dos agressors més i un total de 15 víctimes, “és la primera institució catòlica que es declara insubmisa moral”, ja que, segons el seu parer, es nega a implementar l’acord entre l’Església i l’Estat rubricat a l’abril. El pacte preveu que la reparació sigui integral i que, si alguna institució es nega a pagar les indemnitzacions econòmiques que fixi el Defensor del Poble, la Conferència Episcopal respondrà solidàriament.
El problema és que la jerarquia de l’Església no pot dur a terme també la reparació simbòlica i Hurtado reclama, com a part d’aquesta reparació, que l’Abadia erigeixi un monument en memòria de les víctimes de la pederàstia clerical. Montserrat s’hi nega, per la qual cosa Hurtado considera que l’acord propiciarà “una discriminació entre víctimes amb dret a reparació econòmica i actes simbòlics i víctimes, com les de l’Abadia, sense reparació simbòlica”.
La llei d’imprescriptibilitat
“Montserrat és el laboratori del sector més reaccionari de l’Església en promoure la impunitat i la insubmissió moral, dinamintant l’acord de reparació. Ho vulgui o no, amb la seva visita, el Papa estarà blanquejant aquests delictes i el seu encobriment i generant un efecte crida, incitant més diòcesis i ordres religioses a declarar-se insubmises morals”, ha denunciat.
Hurtado també ha demanat que el Pontífex rebi les víctimes “per exposar-li de primera mà la nefasta gestió que la jerarquia catalana i espanyola continua fent dels casos” de pederàstia i que es posicioni, en la seva compareixença davant el Congrés, a favor de la llei que defensa la imprescriptibilitat penal i civil en els casos d’abús sexual infantil, que va emanar del Parlament i està bloquejada a la cambra.
“No és coherent que el Papa parli de la IA, el canvi climàtic, la immigració o la pau mundial, però guardi silenci davant la impunitat de què gaudeixen els depredadors sexuals perquè els seus delictes han prescrit”, sosté Hurtado.
