Què sabem del crim de Callús que es jutja la setmana que ve?
Un jurat decidirà la sort dels 4 acusats de la mort d'un jove de 28 anys que va ser trobat prop del riu de Callús el febrer de 2024
Dilluns de la setmana vinent, el dia 8 de juny, començarà el judici per la mort d’un jove de 28 anys el febrer de 2024 a Callús. Al banc dels acusats s’hi asseuran 4 persones que afrontaran una petició de pena de 18 anys de presó per un delicte d’assassinat, tal com ja va explicar Regió7 la setmana passada. La primera sessió servirà per a escollir els membres del jurat que acabaran jutjant el cas
La víctima
El mort és un home jove, de 28 anys, sense arrels a Callús, integrat en un entorn social complicat al voltant del bloc ocupat on residia. Era veí de la demarcació de Tarragona, tot i que feia temps que havia anat a viure lluny del seu lloc d'origen. Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, la víctima era fill d'una persona amb qui mantenia relació, i havia estat parella sentimental d'una de les dones vinculades al cercle dels acusats —relació que estava trencada en el moment dels fets—. Aquella exparella hauria manifestat que tots dos eren pares d'un fill menor d'edat, si bé en el moment de redactar l'acusació la filiació paterna encara no havia estat acreditada judicialment.
Els acusats
Dos mesos després del crim, els Mossos van acabar detenint tres persones: dos homes de 20 i 26 anys i una dona de 53 anys, a Manresa i a Sant Vicenç de Castellet que, juntament amb un quart detingut, seran jutjats a partir del 8 de juny a Barcelona.
El principal agressor —l'home que presumptament va clavar el ganivet— vivia al pis ocupat amb la seva esposa i una filla menor d'edat. Havia accedit il·lícitament a aquell habitatge cap al Nadal de 2023. És l'únic dels quatre que es troba en presó provisional, ingressat des del 2 de maig de 2024. Té antecedents penals, però no valorables a efectes de reincidència.
La dona que conviu amb ell —identificada com a acusada i cohabitant al domicili— està en llibertat provisional. Es tracta de la mare d'un altre dels acusats, cosa que revela un tret definitori d'aquest cas: la naturalesa familiar del grup. Una mare i el seu fill eren tots dos acusats del mateix assassinat.
El fill d'aquesta dona —i, per tant, fill d'una de les acusades— és un dels dos que van traslladar la víctima ferida fins al descampat on la van abandonar. Va ser ell qui, juntament amb una altra acusada, va carregar l'home mig inconscient en una furgoneta i li va propinar el cop al costat esquerre quan es va resistir a baixar del vehicle. En llibertat provisional.
El quart acusat és l'únic que compta amb NIE en lloc de DNI, cosa que indica que és un ciutadà estranger resident a Espanya. També en llibertat provisional.
Els fets
Tot va començar la tarda-nit de l'11 de febrer de 2024 en un pis del passeig d'Anselm Clavé de Callús. A l'habitatge, ocupat, hi havia els quatre acusats i la víctima. Una discussió va encendre la metxa. La víctima havia estat insultant la seva parella, que era la cosina d'un dels acusats. Molest per les paraules escoltades, l'acusat hauria agafat un ganivet de cuina de 9 centímetres de fulla i li hauria clavat per l'esquena —a la zona intercostal dreta— sense que la víctima, en un important estat d'embriaguesa, pogués preveure ni evitar l'atac.
L'abandonament
Però la mort no va arribar allà. Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, els altres tres acusats, conscients de la gravetat de la ferida, van decidir no demanar ajuda mèdica i que no volien que la víctima morís al domicili. Per això tots quatre haurien acordat treure l'home de casa, portar-lo a una zona despoblada i abandonar-lo. Aquesta zona va ser el bosc de ribera de Callús, no lluny del domicili. El relat de la Fiscalia creu que dos dels acusats van carregar la víctima, que ja mostrava signes de feblesa, en una furgoneta i es van dirigir als afores del municipi. Quan la víctima es va resistir a baixar del vehicle, la van colpejar fortament al costat esquerre, fracturant-li la línia costal. Després, van deixar el jove abandonat en un descampat i van tornar al domicili per explicar als altres dos acusats com havia anat tot.
La víctima va vagar malferida per la zona fins que va morir a causa d'una insuficiència respiratòria aguda provocada per un pneumotòrax bilateral: el resultat combinat de l'apunyalament al costat dret i el cop rebut al costat traïdoria
Penes sol·licitades
La Fiscalia qualifica els fets de delicte d'assassinat amb traïdoria (articles139.1 i 140 bis del Codi Penal) i sol·licita per a cadascun dels quatre acusats:
- 18 anys de presó
- Inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna
- 5 anys de llibertat vigilada en sortir de presó
- Prohibició d'apropar-se a menys d'un quilòmetre de determinades persones durant 28 anys (deu més que la pena de presó)
Pel que fa a la indemnització, la Fiscalia demana que els quatre acusats responguin de manera conjunta i solidària amb 90.000 euros per als familiars de la víctima. En cas que es determini la filiació paterna d'un menor que podria ser fill del difunt, la indemnització pujaria fins als 150.000 euros. En el moment de redactar l'escrit d'acusació, aquesta filiació encara no havia estat acreditada.
