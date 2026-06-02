Sant Fruitós estrena un model pioner per obtenir llicències urbanístiques: és el primer municipi català, després de Barcelona, a implantar el sistema
Demà es posa en funcionament el procediment, que té per objectiu agilitzar i simplificar els tràmits per tenir en màxim dos mesos els permisos
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posarà en marxa demà, 3 de juny, un nou sistema de tramitació telemàtica per a la sol·licitud de llicències i comunicacions urbanístiques que requereixin un projecte o document tècnic. Amb aquesta implantació, el municipi esdevé el primer de Catalunya, després de Barcelona, a adoptar aquest model. Segons ha explicat l’alcalde, Joan Carles Batanés, el nou procediment permetrà agilitzar i simplificar els tràmits administratius, amb l’objectiu que la ciutadania pugui obtenir els permisos en un termini màxim de dos mesos.
El sistema, que entra en funcionament aquest 3 de juny, abasta totes aquelles actuacions que requereixen un projecte o document tècnic, com ara obra nova, reformes en edificis, instal·lacions, piscines, moviments de terres, enderrocs, parcel·lacions i primeres ocupacions, entre d’altres. Un dels principals objectius és reduir els terminis de tramitació i facilitar que els usuaris obtinguin les llicències amb més rapidesa. Com a precedent, el consistori ja va implantar fa uns mesos la gestió telemàtica de les comunicacions d’obra, incloent-hi la liquidació de les taxes corresponents.
Aquest model de tramitació fa més de quinze anys que està implantat a Barcelona i actualment es troba en procés d’extensió a altres municipis del territori. En aquest context, Sant Fruitós de Bages es convertirà en el primer municipi català, després de la capital, a implementar-lo. "Sabem que hi ha altres localitats treballant-hi. Per tant, serem un municipi de referència i demostrarem que un model que funciona en una ciutat de més d’1,7 milions d’habitants també és plenament viable en un municipi de 9.400 habitants", ha assegurat Batanés.
Com funcionarà?
El nou procediment constarà de tres fases. En primer lloc, la persona interessada haurà de sol·licitar un informe de consulta prèvia a l’Ajuntament. Aquest document, que s’emetrà gratuïtament en un termini màxim de 15 dies, determinarà la viabilitat urbanística de l’actuació i especificarà els requisits que haurà d’incorporar la documentació tècnica.
Posteriorment, caldrà adreçar-se a un col·legi professional o a una entitat col·laboradora habilitada per obtenir un Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT), que acrediti que el projecte compleix tota la normativa vigent. El cost d’aquest informe es descomptarà de les taxes municipals, d’acord amb el que estableixi l’ordenança fiscal.
Finalment, la sol·licitud de llicència o comunicació urbanística s’haurà de presentar telemàticament a l’Ajuntament, adjuntant-hi l’informe IIT favorable i la resta de documentació exigida pel procediment. Amb el nou sistema, "el ciutadà no pagarà més diners dels que pagava ara", ha puntualitzat l'alcalde.
Segons el cap de Territori de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, David Aaron López, aquest és "un model de col·laboració i cooperació" que reforça el treball conjunt entre l’administració i els col·legis professionals o entitats col·laboradores. "Per primera vegada, les dinàmiques internes de treball de l’administració s’obren a la col·laboració amb professionals externs. Hi ha un canvi important en els rols dels tècnics que exerceixen en l’àmbit privat i dels professionals que treballen a l’administració pública", ha explicat.
Fins ara, quan es plantejava una actuació urbanística, el promotor presentava la documentació a l’Ajuntament i els serveis tècnics municipals n’assumien íntegrament la revisió. Aquest procés sovint comportava successives esmenes que podien allargar-se durant mesos. Segons López, el punt d’inflexió va arribar amb la modificació de la Llei d’urbanisme aprovada l’any 2023, que va introduir la possibilitat que els municipis poguessin comptar amb entitats o col·legis professionals per emetre informes amb la mateixa validesa que els elaborats pels tècnics municipals. "Es tracta d’un repartiment de rols, d’una corresponsabilitat i d’una col·laboració que permet agilitzar els tràmits sense renunciar a les garanties tècniques i jurídiques", ha remarcat.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va començar a treballar en la implantació d’aquest sistema, que no encarirà el procediment, a principis del 2024 i, després de més de dos anys de preparació, entrarà finalment en funcionament aquest 3 de juny. El consistori ha establert un període transitori de 12 mesos durant el qual conviuran el nou model i el sistema anterior. Tota la tramitació es podrà realitzar a través de la seu electrònica municipal: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/.
