Patum 2026Alerta per plujaCrim CallúsRodatge a ManresaProtesta d'EducacióCasal PanxoJonathan Andic
Sant Joan dedica una setmana d'activitats al medi ambient

El programa inclou tallers, jocs, una exposició, i una tertúlia, entre altres

Algunes de les activitats, com els jocs i una exposició, es faran a Cal Gallifa

Algunes de les activitats, com els jocs i una exposició, es faran a Cal Gallifa / Arxiu particular

Jordi Escudé

Sant Joan de Vilatorrada

L’Ajuntament de Sant Joan i l’associació Voluntàries Mediambientals organitzen, fins al 12 de juny, un programa d'activitats relacionades amb el medi ambient, i que situaran un dels punts neuràlgics a Cal Gallifa, on hi haurà jocs d’espècies exòtiques i d’ecosistemes en perill així com l’exposició fotogràfica “La fauna del Cardener”, de Jaume Morera, cedida per la regidoria de medi ambient de l’Ajuntament de Manresa.

A partir d'aquí, s'ha dissenyat un programa amb propostes fins a final de setmana. Aquest dimarts a la tarda s'està duent a terme un taller gratuït d'elaboració de compreses a la sala polivalent de l’Espai Jove. Demà dimecres, a la biblioteca, hi ha programat un altre taller, en aquest cas de papiroflèxia, adreçat a un públic familiar, també gratuït i que es farà entre 2/4 de 6 i les 7 de la tarda, amb inscripció prèvia.

Dijous, serà el torn de l’hora del conte, una activitat adreçada a un públic familiar que tindrà lloc a la biblioteca a partir de 2/4 de 6 de la tarda. I per últim i coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, divendres 5 de juny, s'ha programat la xerrada-tertúlia a la capella del Mas Sant Joan, a 2/4 de 7 de la tarda, a càrrec del meteoròleg i Instagramer Àlex van der Meteo. Parlarà de l’emergència climàtica i la meteorologia, i tot seguit, es donarà pas a una tertúlia amb joves de la comarca interessats o directament relacionats amb la temàtica. Participaran en el debat la investigadora, activista i professora de la UAB Alejandra Guerrero; el doctorand a la UPC sobre la reutilització de recursos naturals, Joan Clotet; i Pablo Prieto, estudiant de biologia ambiental a la UAB. Moderarà el debat el regidor d’Acció Climàtica i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Joan, Toni Dorado.

