Cardona celebra cent anys de la implantació de l’activitat minera potàssica amb un audiovisual inèdit
La Festa de la Sal recorda que enguany es compleix el centenari de l’inici dels treballs d’obertura i aprofundiment dels dos pous mestres de l’explotació cardonina
Impulsats per la Unión Española de Explosivos, just ara fa cent anys, l’inici dels treballs d’obertura i aprofundiment dels dos pous mestres de l’explotació minera, anomenats Alberto i Maria Teresa, va ser el punt de partida d’un projecte industrial que transformaria profundament Cardona durant bona part del segle XX. La implantació de l’activitat minera i de les infraestructures associades va marcar un abans i un després en la història contemporània del municipi i va obrir una nova etapa en una vila històricament vinculada a l’explotació de la sal.
El maig del 1926 van començar els treballs d’obertura i aprofundiment del pou Alberto de Mina Nieves, del que seria la futura explotació. Fet que en els set anys posteriors va tenir altres esdeveniments cabdals que van consolidar aquell inici de l’activitat fins a convertir-la en una factoria a gran escala. Va ser el punt de partida de l’explotació de les sals potàssiques a Cardona, activitat minera que es va desenvolupar fins a l’any 1990, i que al llarg de sis dècades va marcar profundament no només l’economia de la vila i de les poblacions properes del Cardener, sinó també la seva evolució demogràfica, social i cultural, amb l’arribada de nombrosa mà d’obra.
Acte commemoratiu i clip històric
Coincidint amb la Festa de la Sal, que té lloc aquest cap de setmana al municipi, Cardona arrenca els actes commemoratius del centenari del projecte miner que va transformar profundament la vila durant el segle XX. Per aquest motiu, divendres hi haurà un acte commemoratiu, a les 7 de la tarda, al Parc Cultural de la Muntanya de Sal on es presentarà un audiovisual inèdit que recrea, a partir d’imatges històriques tractades amb intel·ligència artificial, els inicis de la mineria de la potassa al municipi.
El projecte impulsat per l’Arxiu Històric de Cardona, la Fundació Cardona Històrica i l’Ajuntament de Cardona, s’emmarca en el cicle commemoratiu, que s’allargarà fins al 2032 i que recordarà els principals episodis vinculats a l’explotació de les sals potàssiques.
Així, alguns dels elements en els quals es vol incidir i que successivament aniran complint un segle són la construcció del nucli residencial dels Escorials (2027); la construcció de la fàbrica Manuela (2028); l’aixecament del cable aeri entre la mina i fàbrica de Cardona i la fàbrica i l’estació de Ferrocarrils de Súria (2029); les primeres produccions i la figura d’Alberto Thiebaut (2030); la construcció del pou i castellet de Maria Teresa (2031), i la construcció de les colònies Arquers, per donar cabuda a la mà d’obra que s’hi va desplaçar (2032).