La Festa de la Sal converteix Cardona en un homenatge al seu passat miner i saliner
La sisena edició posa el focus en el centenari de l’inici de l’explotació potàssica amb activitats culturals, gastronòmiques i patrimonials
Cardona celebrarà aquest cap de setmana la sisena edició de la Festa de la Sal, una cita que enguany estarà marcada per la commemoració dels 100 anys de l’inici de l’explotació de la potassa, una activitat que va transformar el municipi en un dels principals nuclis miners i industrials del país. Sota el lema «Cardona és sal: celebrem d’on venim», la festa reivindicarà el llegat històric, cultural i patrimonial vinculat a la sal i a la memòria minera del municipi, amb una programació plena d’activitats culturals, gastronòmiques i musicals.
El centenari de la mineria potàssica serà el fil conductor de l’edició d’enguany. Entre les propostes destacades hi haurà l’espectacle escènic «Ai Mina», de la companyia Udurae, dedicat al passat miner de Cardona, així com la projecció d’un clip commemoratiu elaborat per l’Arxiu Històric Municipal amb imatges antigues tractades amb intel·ligència artificial, en el marc de l’acte commemoratiu del centenari, que es farà aquest divendres al Parc Cultural de la Muntanya de Sal. La festa mantindrà també alguns dels actes més tradicionals, com el lliurament de la moneda-pagament del Dret d’Aimines i l’entrega del Saler d’Or.
En aquesta edició, la vila portuguesa de Rio Maior serà la convidada especial, en el marc de la Ruta Europea del Patrimoni de la Sal, que uneix municipis amb una forta tradició salinera. Així, dissabte es farà una ofrena institucional per reforçar els vincles culturals entre les dues poblacions.
La gastronomia tornarà a tenir protagonisme amb la presentació de la nova sal fina de Cardona i diverses activitats per promocionar-ne l’ús culinari, com tastos i maridatges amb productes del territori. Els restaurants locals també participaran en la celebració amb plats elaborats amb sal cardonina.
La programació inclourà visites patrimonials, activitats familiars, espectacles de circ i concerts itinerants pels carrers del centre històric, amb actuacions de Batukagasals, Akelarre, Swing Engine i Decantera.
La Festa de la Sal comptarà, un any més, amb la implicació activa del teixit associatiu, cultural i comercial del municipi, amb activitats populars com la «Cantata Pedres i rellotges», la ballada dels Gegants de Cardona i diverses parades de productes d’artesania i gastronomia, que aquest any es triplicaran fins a arribar a la setantena.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Dr. Josep Ramon Cugat i al Dr. Borja Domingo, pneumòlegs d’Althaia: “No existeix un consum segur de tabac, cada cigarreta té impacte sobre la salut”