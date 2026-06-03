Les Enramades de Sallent guanyen protagonisme amb una vintena d’espais engalanats
La festa, que arrenca aquest dijous coincidint amb el dia de Corpus, incorpora com a principal novetat una zona gastronòmica i musical
Sallent ja ha iniciat el compte enrere per viure una nova edició de les Enramades, una de les celebracions més emblemàtiques del municipi, que enguany guanya dimensió amb la recuperació d’un nou espai decorat i una proposta gastronòmica i musical que reforçarà l’oferta lúdica de la festa. Aquest dimecres al vespre els enramadors dels diferents espais muntaran les decoracions que han anat treballant en els darrers mesos als seus locals i, com a tret de sortida, hi haurà la tradicional Esvalotada amb el Dimoni de Sallent i els Grallers del Pla de Bages.
La principal novetat d’aquest any és la recuperació del segon tram del carrer del Cós, que feia dues edicions que havia quedat fora del recorregut per manca de participants. Amb el retorn d’aquest espai, dedicat enguany a la temàtica «La Trattoria», la festa arribarà als 18 espais enramats, un més que en les darreres edicions. En total, hi haurà 17 carrers i places decorats, als quals s’afegiran els tradicionals Embotits de la plaça Sant Bernat. A més, també s’hi sumen altres espais enramats com l’Institut Llobregat, amb la seva enramada «Instiwood Llobregat» i La Kseta, amb «Batec de Primavera».
La creativitat tornarà a ser un dels grans atractius de les Enramades de Sallent on els carrers participants fa dies que treballen preparant tots els detalls. Els visitants podran descobrir decoracions inspirades en universos cinematogràfics, com la plaça de la Pau, dedicada a «Harry Potter», o el barri Verge de Fussimanya, ambientat en la pel·lícula «Ratatouille». També hi haurà referències geogràfiques, com els «Aires del sud» de la Rampinya o el «Las Vegas» del carrer Torres Amat.
La música, l’esport i la història també tindran presència, amb propostes com «Jazz» al carrer Unió, «1900» al carrer Sant Bernat, «Els esports» al carrer del Cós, «Circuit Clos» al carrer Clos, «Nadal al juny?», al carrer Àngel Guimerà, o la commemoració dels «100 anys del camp de futbol de la Costeta» a la plaça Joan Vilaseca.
Més enllà dels espais decorats, les Enramades també incorporen aquest any una nova proposta destinada a convertir-se en un punt de trobada per a veïns i visitants. Es tracta de «La Teca», una àrea gastronòmica que l’entitat El Carrilet, organitzadora del Carnaval, instal·larà a la plaça Anselm Clavé. L’espai comptarà amb food trucks, des de dijous fins diumenge, i oferirà actuacions musicals durant les nits, amb activitats pensades per a vermuts, tardes i sopars.
Demà, acte inaugural
L’acte inaugural tindrà lloc aquest dijous dia de Corpus amb la tradicional visita institucional als carrers enramats. La comitiva sortirà a 3/4 d’11 del matí i comptarà amb la participació de la xaranga Músics de Sallent, l’Esbart Vila de Sallent, el gegantó Antonyito i l’escola de Música Cal Moliner de Sallent amb l’acompanyament de la Museta.
La programació es completarà durant tot el cap de setmana amb concerts, balls, espectacles infantils, visites guiades al patrimoni, la tradicional serenata als Embotits a càrrec de la Coral Nova Harmonia, cantada d’havaneres i diverses activitats de cultura popular.
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