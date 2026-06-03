Neix un grup de teatre infantil a Sant Joan de Vilatorrada amb el nom «Gallifetes»
Es van estrenar per Sant Jordi amb l’obra "El drac cuac"
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Regió7
Manresa
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