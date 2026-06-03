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Neix un grup de teatre infantil a Sant Joan de Vilatorrada amb el nom «Gallifetes»

Es van estrenar per Sant Jordi amb l’obra "El drac cuac"

Neix un grup de teatre infantil a Sant Joan de Vilatorrada amb el nom «Gallifetes»

Neix un grup de teatre infantil a Sant Joan de Vilatorrada amb el nom «Gallifetes» / ARXIU PARTICULAR

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Regió7

Manresa

Sant Joan de Vilatorrada ha estrenat un nou grup de teatre infantil, batejat amb el nom «Gallifetes». Es tracta d’un grup dirigit per la companyia Ai Carai i que compta amb la col•laboració del Grup de Teatre Anem de Canto. Es van estrenar per Sant Jordi amb l’obra El drac cuac.

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