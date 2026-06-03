Retards a la línia de Renfe del Bages per robatori de coure
La companyia informa que els trens poden tenir demores puntuals de 15 minuts
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Un nou cas de robatori de coure afecta aquest matí la circulació de trens a la línia de Renfe del Bages amb alteració dels horaris.
Segons informa la companyia, aquest nou episodi de sostracció de coure ha tingut lloc ja a l’àrea metropolitana, entre les estacions de Montcada Bifurcació i Fabra i Puig.
Tanmateix, el fet que es tracta d’un material que incideix en els sistemes de funcionament i control de la línia R4 fa que, els trens amb destinació Terrassa i Manresa puguin experimentar, segons les mateixes fonts, demores puntuals de 15 minuts, aproximadament. Per tant, afecta el recorregut en el tram entre el Bages i el Vallès.
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