Súria dobla el calendari de visites a la futura biblioteca, i en programa vuit
La forta demanda ha exhaurit les peticions inicials per als dies 19 i 20 de juny, i per això se n'han programat de noves per al 26 de juny i el 3 de juliol
L'Ajuntament de Súria ha ampliat fins a un total de vuit sessions el calendari de visites guiades a l’edifici de la futura Biblioteca-Centre Cultural, que vol mostrar en públic ara que s'ha acabat de construir tot i que encara hi ha pendent tot l'equipament interior. La forta demanda que ha tingut la convocatòria anunciada ha exhaurit les places de les quatre visites que hi havia programades, i per això se n'afegeixen quatre més, per als divendres 26 de juny i 3 de juliol a les 6 i a les 7 de la tarda. Les places tornen a ser limitades, i cal fer una inscripció prèvia fins al 17 de juny.
Les quatre visites guiades inicials es faran el divendres 19 de juny a la tarda, i l'endemà dissabte, al matí i a la tarda. Des que l'Ajuntament ho va anunciar, les opcions s'han exhaurit en poc més d'una setmana.
Les inscripcions prèvies per a les visites del 26 de juny i el 3 de juliol s’han de fer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de la Casa de la Vila, ja sigui presencialment o a través del telèfon 93.868.28.00, en horari d’atenció al públic.
L’objectiu d’aquestes visites guiades és donar a conèixer l’interior de l’edifici que acollirà la futura Biblioteca-Centre Cultural, en aquesta etapa prèvia a la instal·lació de la seva dotació material i posterior inauguració, prevista per a final d'any.
La futura Biblioteca-Centre Cultural és una de les inversions públiques més importants en la història de la vila, amb un pressupost aproximat de 3,7 milions d’euros i aportacions de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Súria.
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- S'aproxima un nou episodi de ruixats: la Catalunya central, principal afectada
- Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix 'Los niños del Brasil': Jeremy Strong caçarà nazis
- Confirmada la condemna a 6 anys de presó per un massatgista de Sant Joan per agressió sexual a una clienta de 18 anys