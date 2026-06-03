Patrimoni geològic
Súria participa en la Setmana dels Geoparcs Europeus amb una ruta geològica nocturna
La caminada va incloure punts d'interès com els estrats del Castell i la falla de Migmón
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Regió7
Manresa
Súria ha participat en la Setmana dels Geoparcs Europeus amb una ruta geològica nocturna que va tenir lloc dissabte 30 de maig entre els estrats del Castell i la falla de Migmón. L’acte va servir per apropar-se d’una manera diferent a aquests dos punts destacats del patrimoni geològic de la vila. El guiatge de la ruta va anar a càrrec del geòleg surienc Carles Fàbrega, que va explicar l’evolució geològica del paisatge de Súria i la importància del seu patrimoni geològic, reconegut a nivell internacional des dels inicis moderns d’aquesta ciència.
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