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Patrimoni geològic

Súria participa en la Setmana dels Geoparcs Europeus amb una ruta geològica nocturna

La caminada va incloure punts d'interès com els estrats del Castell i la falla de Migmón

Súria participa en la Setmana dels Geoparcs Europeus amb una ruta geològica nocturna | AJ. SÚRIA

Súria participa en la Setmana dels Geoparcs Europeus amb una ruta geològica nocturna | AJ. SÚRIA

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Regió7

Manresa

Súria ha participat en la Setmana dels Geoparcs Europeus amb una ruta geològica nocturna que va tenir lloc dissabte 30 de maig entre els estrats del Castell i la falla de Migmón. L’acte va servir per apropar-se d’una manera diferent a aquests dos punts destacats del patrimoni geològic de la vila. El guiatge de la ruta va anar a càrrec del geòleg surienc Carles Fàbrega, que va explicar l’evolució geològica del paisatge de Súria i la importància del seu patrimoni geològic, reconegut a nivell internacional des dels inicis moderns d’aquesta ciència.

Súria participa en la Setmana dels Geoparcs Europeus amb una ruta geològica nocturna

Súria participa en la Setmana dels Geoparcs Europeus amb una ruta geològica nocturna

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