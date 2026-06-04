Cardona convida a descobrir dos tresors patrimonials: el Casal Graells i la Casa Combelles
La Festa de la Sal, que se celebra aquest cap de setmana, programa visites guiades a cases singulars del municipi
El patrimoni arquitectònic i històric del municipi tornarà a tenir un paper destacat a la Festa de la Sal, que se celebra aquest cap de setmana, amb activitats i visites que permetran descobrir espais singulars de Cardona. El públic podrà participar en visites guiades a les Cases Singulars de Cardona, com el Casal i Portal de Graells, que dissabte al matí acollirà el clàssic «Encantat de beure’t» amb degustació de vins, o la Casa Combelles, amb diferents passis durant el cap de setmana.
Un dels eixos de la festa de sal continua sent el patrimoni. En aquest sentit, la programació inclou la descoberta d’espais singulars de la vila ducal. En aquesta edició, l’activitat «Encantat de beure’t» inclou una visita al Portal i Casal Graells acompanyada d’un tast de vins de la DO Pla de Bages, amb maridatge de pernil. El Casal Graells és un casal gòtic en una planta i dos pisos, paradigma de l’arquitectura civil pròpia dels estaments benestants de l’època medieval a la Vila de Cardona. L’edifici, que té els seus orígens datats dels segles XII-XVI, està rehabilitat i actualment acull la seu de l’Arxiu Municipal i de la Fundació Cardona Històrica. En destaquen les pintures murals que s’inscriuen en les característiques del primer gòtic lineal. L’activitat es farà dissabte a 2/4 de 12 del migdia.
En el marc de «Cases singulars de Cardona», també es podrà visitar la Casa Combelles, datada de finals del segle XVII i principis del XVIII, que és un excepcional casal reformat al voltant del 1793 amb mobiliari isabelí i pintures murals originals. L’immoble del carrer Major va ser la residència de la prestigiosa nissaga dels Combelles Merli amb vincles amb la medicina, la hisenda i el govern local. La casa, que es va obrir per primera vegada l’any passat gràcies a un acord entre la família propietària i la Fundació Cardona Històrica, es podrà visitar dissabte a 2/4 de 6 de la tarda i diumenge a 2/4 de 12 i a 2/4 d’una del migdia. Les entrades per visitar tant el Casal Graells com la Casa Combelles es poden reservar a cardonaturisme.cat.
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