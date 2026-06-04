Els veïns d’Artés escullen com a segon festiu local el que ha estat històricament, dimarts de Festa Major
Un total de 576 ciutadans han participat en el procés participatiu promogut per l’Ajuntament per decidir una de les dues celebracions per al 2027
Una llarga volta que ha acabat portant allà on eren. Així ha acabat el procés participatiu impulsat per l’Ajuntament d’Artés per escollir un dels dos festius locals del municipi per a l’any 2027. La proposta de dia guanyadora de la fase de votacions ha estat el dimarts de Festa Major. La que, de fet, ja era la data en el calendari fins al 2025, quan el consistori va decidir canviar-lo per al 2026, la qual cosa va aixecar veus crítiques.
En la votació que ha culminat tot aquest procediment hi han acabat participant 576 veïns i veïnes que podien triar entre un total d’11 propostes que també havien sorgit d’una fase participativa prèvia. I la data finalment guanyadora ha obtingut 278 vots, el 48,2% del total. Ara esdevindrà la proposta que es traslladarà al ple municipal de juliol per a la seva aprovació com a segon festiu local per al 2027.
Després de dimarts de Festa Major, les següents propostes més votades han estat el 23 d’abril, diada de Sant Jordi, amb 49 vots; el dilluns de Festa de la Verema del Bages, amb 43 vots, i el 2 de gener, diada de la Revolta dels Burots, amb 41 vots.
El procés participatiu es va iniciar el març d’enguany amb la fase de presentació de propostes, que es va allargar fins a mitjan abril. Posteriorment, un jurat va valorar les propostes rebudes i va seleccionar les onze opcions que finalment es van sotmetre a votació popular.
L’alcalde d’Artés, Enric Forcada (ERC), ha valorat positivament la participació i ha destacat que «un procés així sempre és reconfortant i té bona rebuda. La gent té ganes de participar i sentir-se
escoltada i les decisions se les fan més seves».
Aquesta és la primera vegada que la ciutadania ha escollit el segon festiu local mitjançant un procés participatiu. El primer festiu continua sent dilluns de Festa Major i voluntat municipal és que la decisió pugui tenir continuïtat en els pròxims anys, malgrat que l’aprovació formal dels festius es realitzi anualment.
La votació es va desenvolupar presencialment en cinc ubicacions diferents del municipi entre el 27 i el 31 de maig i ha permès triar entre onze propostes, seleccionades prèviament per un jurat. Totes les dates sotmeses a votació estaven vinculades a la identitat i les tradicions d’Artés o a commemoracions rellevants per a Catalunya.
Enric Forcada, destaca que «s’ha votat en cinc ubicacions diferents, durant cinc dies diferents i un total de vint hores. Es tracta d’una durada superior a la d’unes jornades electorals habituals perquè l’objectiu era arribar al màxim de gent possible».
El consistori va posar en marxa aquest procés després de la polèmica que va generar el canvi aprovat i aplicat pel consistori aquest 2026, que va despertar fins i tot la queixa de la Unió de Botiguers.
En un comunicat que va fer el desembre passat, quan ja s’havien sentit veus crítiques, el govern artesenc argumentava que «la idea de suprimir el dimarts de festa major no és nova. Des de fa anys hi ha veus que ho proposen, no per reduir despeses ni retallar celebracions, sinó per concentrar millor les activitats i adaptar-nos a una nova realitat, i fins i tot la comissió de persones voluntàries ho ha vist amb bons ulls».
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