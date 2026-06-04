Les Enramades vesteixen Sallent d’història, fantasia i paisatges
Amb permís del temps, Sallent ha inaugurat aquest dijous al matí entre una multitud de gent els carrers engalanats que cada any obren les festes de Corpus, i que aquesta vegada s’han ampliat fins a 18 espais. Es podran visitar tot el cap de setmana
Passejar per un carrer noucentista, endinsar-se en la màgia de Hogwarts, topar-se amb la figura de l’Elvis en una capella de Las Vegas, o fer un vermut en un bar de tapes andalús. Són algunes de les propostes que les Enramades de Sallent ofereixen enguany als visitants, i que s'han inaugurat aquest dijous al matí enmig d’una gentada que aprofitava el moment, no fos cas que el cel amenaçador acabés estroncant la jornada a la tarda.
De fet, els carrers lluïen pràcticament sencers, però en algun cas s'ha prescindit d’algunes decoracions fetes amb material delicat per evitar que es mullessin amb la pluja, però amb la intenció de treure-les aquest dissabte sense l’amenaça del temporal, explicava la presidenta d’Amics de les Enramades, Mari Calvo. Ella mateixa, juntament amb l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, regidors de l’Ajuntament i autoritats convidades d’altres poblacions de la comarca, encapçalaven la comitiva que durant dues hores i mitja recorreria un per un tots els carrers enramats per inaugurar-los. En total, 18 espais (comptant els Embotits), un més que en les darreres edicions, perquè aquesta vegada s’hi afegia el segon tram del carrer del Cós, que els veïns no decoraven des del 2023.
Un ambient musical
Unes Enramades variades i amb una arrencada, aquest matí, en què tampoc no hi ha faltat la música, present en algunes temàtiques com «Jazz», del carrer Unió, per exemple, i també en tota la cercavila inaugural. I és que, com marca la tradició, la xaranga Músics de Sallent acompanyava l’actuació de l’esbart en les successives tallades de cinta dels carrers després del pronunciament protocol·lari de l’alcalde quan diu «gràcies a veïns i veïnes enramadors de la nostra vila, i seguint la tradició que hem heredat, aquest carrer queda inaugurat».
El recorregut començava a 3/4 d’11 del matí al barri de la Rampinya, que es vestia d’«Aires del sud» entre braus, mantellines, ventalls i botes de vi. Era la primera de les 17 parades més que vindrien, i que cada cop sumaven més gent, tant del carrer protagonista, com de la resta del poble. Unes Enramades que, pel que mostren i pels comentaris que es podien escoltar, van pujant de nivell, i malgrat la necessitat de buscar un tema nou edició rere edició, els enramadors tornen a sorprendre amb imaginació, enginy i setmanes de feina.
Enguany, les Enramades ofereixen al visitant una estampa variada d’opcions mentre passeja. De l’Andalusia de la Rampinya, fins als casinos de «Las Vegas» del carrer Torres Amat, passant per propostes cinèfiles com «Harry Potter» de la plaça de la Pau, on s'ha convidat l’alcalde a fer la inauguració amb les ulleres del protagonista; o «Ratatouille», del barri Verge de Fussimanya, plagat de rates (300 en total) que els veïns han confeccionat en un treball en cadena.
Aquesta vegada, el visitant també es pot endinsar en la vida de fa més d’un segle mentre passeja pel carrer Sant Bernat, en un campament a la plaça de la Verdura, pot passar de l’estiu a l’hivern en poca estona recorrent «Les estacions» del primer tram del carrer del Cós, o pot viatjar pel cel, entre núvols, al carrer Sant Esteve.
L’aposta pel reciclatge
La varietat de les temàtiques també es trasllada al material utilitzat, i en què el reciclatge abunda cada cop més.
El material reciclat és present a totes les instal·lacions, i un dels exemples són els rierols i les flors del «Jardí de Vidre» de la plaça Catalunya, en bona part fets a base d’ampolles de plàstic.
De fet, les plantes i les flors són l’element més freqüent als carrers enramats de Sallent, perquè són presents pràcticament a tot arreu sigui quina sigui la temàtica. Protagonitzen «El demà no espera» del carrer Nou, però també n’hi ha a les decoracions nadalenques del carrer Guimerà, o al «Blau» de la Travessia del Teatre, entre altres.
L’edició d’enguany també ha apostat per l’esport, amb una múltiple representació de disciplines al tercer tram del carrer Cós, amb un ring de boxa inclòs; i també a la plaça Joan Vilaseca, on s’ha reproduït un petit camp de futbol de terra amb porteria per recordar els «100 anys del camp de futbol de la Costeta». El carrer Clos, ha tirat pel motor, amb la reproducció d’un circuit i tots els elements que l’envolten. Finalment, el segon tram del carrer Cós, retornava a les Enramades després de tres anys, i ho ha fet a la italiana, amb una «Trattoria».
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