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Súria organitza una caminada per a la gent gran del municipi

Els participants van fer un recorregut d’uns cinc quilòmetres

Súria organitza una caminada per a la gent gran del municipi

Súria organitza una caminada per a la gent gran del municipi / AJ. SÚRIA

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Regió7

Manresa

La Caminada de la Gent Gran de Súria, organitzada per l’Ajuntament, va tenir lloc el divendres 29 de maig i va comptar amb una àmplia participació veïnal. Els participants van fer un recorregut d’uns cinc quilòmetres, des de la plaça de la Serradora.

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