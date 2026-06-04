La Teca: el nou espai gastronòmic i musical de les Enramades de Sallent
L'entitat El Carrilet promou una zona de restauració i vespreig a la plaça Anselm Clavé
Les Enramades de Sallent estrenen aquest any un nou espai pensat per gaudir de la festa amb tots els sentits. La plaça Anselm Clavé es convertirà durant quatre dies en «La Teca», una zona de restauració i vespreig que combinarà gastronomia, música i bon ambient. Impulsat per l’entitat El Carrilet, organitzadora del Carnaval, aquest nou punt de trobada neix amb la voluntat d’oferir un espai obert, acollidor i festiu on compartir àpats, vermuts i estones amb amics i família mentre la música posa ritme a les Enramades.
«La Teca» comptarà amb diverses food trucks amb propostes gastronòmiques per a tots els gustos, convertint la plaça en un espai ideal tant per fer-hi una parada al migdia com per allargar la tarda o començar la nit amb bon ambient. A més de l’oferta culinària, la música serà una de les grans protagonistes del nou espai. Durant el cap de setmana hi haurà sessions amb DJ Suero les nits de divendres i dissabte, així com actuacions en directe que animaran els migdies festius. Dissabte, a 2/4 d’una del migdia, actuarà Xiuxiueig de Nit, mentre que diumenge serà el torn d’Els Bandarres, també a 2/4 d’una.
El nou espai gastronòmic i musical obrirà aquest dijous de 12 a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre; divendres, de 6 de la tarda a 11 de la nit; dissabte, d’11 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 11 de la nit i diumenge, d’11 del matí a 2 del migdia.
Amb aquesta nova proposta, les Enramades amplien la seva oferta festiva incorporant un espai on la gastronomia i la música es donen la mà. Aquesta és una de les principals novetats d’aquesta edició que permetrà viure la festa també des de la taula.
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