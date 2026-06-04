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Rescaten una dona de 71 anys desapareguda a Castellgalí després de caure per un marge al cementiri

La dona ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa

El cementiri de Castellgalí es troba en un punt alt del poble

El cementiri de Castellgalí es troba en un punt alt del poble / Google Maps

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat una dona de 71 anys que havia desaparegut de casa seva aquesta mateixa tarda a Castellgalí. L'han trobada estimbada per un marge al cementiri, en una zona amb molt pendent.

Als volts de les 16 hores s'ha donat l'avís que la dona no havia tornat a casa i ha començat una recerca pel poble amb l'ajuda dels vigilants municipals i veïns i familiars. Als volts de les 17.18 s'ha avisat que havia estat localitzada al cementiri, que a Castellgalí es troba en un dels punts més elevats del poble, i prop d'un important estimbat. La dona estava en un punt de difícil accés, en un terraplè força pendent i conscient però desorientada. Un cop rescatada, ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

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