Rescaten una dona de 71 anys desapareguda a Castellgalí després de caure per un marge al cementiri
La dona ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa
Els Bombers de la Generalitat han rescatat una dona de 71 anys que havia desaparegut de casa seva aquesta mateixa tarda a Castellgalí. L'han trobada estimbada per un marge al cementiri, en una zona amb molt pendent.
Als volts de les 16 hores s'ha donat l'avís que la dona no havia tornat a casa i ha començat una recerca pel poble amb l'ajuda dels vigilants municipals i veïns i familiars. Als volts de les 17.18 s'ha avisat que havia estat localitzada al cementiri, que a Castellgalí es troba en un dels punts més elevats del poble, i prop d'un important estimbat. La dona estava en un punt de difícil accés, en un terraplè força pendent i conscient però desorientada. Un cop rescatada, ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
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