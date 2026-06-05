El cabal del Llobregat es multiplica per nou en una hora al seu pas per Balsareny
Les pluges torrencials, sumades al desembassament de la Baells i a l'aigua que duia la riera de Merlès van provocar una crescuda sobtada del riu
Les fortes pluges d'aquest dijous a la nit, sumades al desembassament de la Baells (ara al 99,18% de la seva capacitat) van provocar una crescuda sobtada i notòria del Llobregat al seu pas per Balsareny. En una hora, el cabal del riu va créixer dels 53 metres cúbics per segon que duia en aquest punt del seu traçat a 1/4 de 2 de la matinada fins als 475 d'1/4 de 3, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua.
La tempesta d'anit va deixar més de 100 litres/m2 d'aigua en diferents punts del nord del Berguedà, com la Pobla de Lillet (128), Borredà (130) i La Nou (115). I al santuari de Queralt hi van arribar a caure 46 litres/m2 en mitja hora (en total van ser a 73).
Entre les 9 i les 12 de la nit, la gràfica d'entrada d'aigua al pantà de la Baells marca un creixement molt important i això va obligar a desembassar, amb el conseqüent augment del cabal del Llobregat al sud del Berguedà i al Bages. Aquest matí, a Sallent, per exemple, s'han vist imatges del Llobregat com feia temps que no es veien, amb zones d'hora inundades, i ahir a la nit els Bombers de la Generalitat van haver de rescatar tres persones sorpreses per l'aigua.
La crescuda a Balsareny es deu, també, a l'aigua que duia la riera de Merlès. A Santa Maria de Merlès, l'aiguat que baixava es va endur un pont i en va afectar un altre.
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