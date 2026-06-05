Canalitzaran dos torrents de Montserrat per reduir el risc d’inundacions al monestir
L’Agència Catalana de l’Aigua posa a informació pública una intervenció de més de 3,1 milions d’euros als baixants de la Trinitat i Sant Salvador
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) portarà a terme una intervenció en dos torrents de Montserrat pressupostada en més de 3 milions d’euros per reduir el risc d'inundabilitat que pesa sobre el monestir davant d’episodis cada cop més freqüents de pluges torrencials, com el que va tenir lloc el 21 de setembre passat. Ara ha obert el període d'informació pública del projecte constructiu, que preveu la canalització dels torrents de la Trinitat i de Sant Salvador, situats aigües amunt del monestir, dins del terme municipal de Monistrol.
Actualment, les aigües d'escorrentiu d'aquests dos torrents, amb conques d'aproximadament 0,1 km² cadascuna, transcorren de forma superficial per les places del monestir i de l'Hostal Vell durant els episodis de pluges intenses.
Les obres permetran captar i vehicular un cabal de fins a 10 m³/s cap a l'actual endegament del torrent de Santa Maria
Aquesta situació provoca problemes d'inundabilitat i acumulació de material sòlid arrossegat des de la muntanya. L'objectiu de la nova infraestructura, segons detalla l’ACA, és captar aquestes aigües i conduir-les per incorporar-les de forma segura a l'actual endegament del torrent de Santa Maria, deixant la zona lliure de risc d'inundacions per a un període de retorn de 500 anys.
El projecte constructiu, que preveu un termini d'execució de 18 mesos, s'ha dissenyat amb la premissa de minimitzar l'impacte sobre l'afluència de visitants i reduir al màxim les afeccions a les instal·lacions existents i al patrimoni del Monestir. Totes les intervencions compten amb l'informe favorable de l'òrgan gestor del parc natural de la Muntanya de Montserrat.
L'actuació inclou el desenvolupament de diferents fases i capacitats tècniques. D’una banda, es construiran dues basses de formigó armat per captar l'aigua i retenir els sòlids arrossegats. Al torrent de la Trinitat, s'enderrocarà manualment l'antic dipòsit de Sant Plàcid, actualment en desús, per ubicar-hi la nova estructura.
Al torrent de Sant Salvador, l'obra es recolzarà sobre el mur de l'edifici magatzem de l'hotel. De l’altra, s'instal·laran un total de 302,41 metres de canalització. Es combinaran trams aeris mitjançant tubs d'acer galvanitzat de 1.000 mm de diàmetre i trams soterrats configurats per calaixos prefabricats de formigó (de fins a 2x2 metres) i canonades de polietilè d'alta densitat de 1.400 mm de diàmetre. Finalment, es construiran 12 pous de registre de formigó armat per facilitar el correcte desguàs, el gir de les conduccions hidràuliques i la ventilació del sistema en episodis de màxim cabal.
Amb aquestes obres, la canalització podrà assumir un cabal de disseny de 5 m³/s procedent de cada torrent, transportant de manera conjunta 10 m³/s fins al punt de connexió a l'endegament que hi ha al de Santa Maria, el qual ja estava dimensionat històricament per suportar aquesta aportació addicional.
El projecte restarà a disposició del públic durant un termini de trenta dies hàbils, període durant el qual els particulars i les entitats afectades podran formular les al·legacions pertinents respecte a l'obra i la llista de béns i drets afectats.
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